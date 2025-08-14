Любими зеленчуци за засаждане в есенната градина

Ако искате да добавите малко цвят и вкус към есенната си трапеза, опитайте да засадите есенна зеленчукова градина. Докато повечето градинари засаждат култури през пролетта и лятото , много зеленчуци все още могат да растат през есента. Някои пролетни и летни култури дори растат по-добре през есента благодарение на хладното време, докато узряват. Започването на зеленчукова градина през хладната есен има много предимства. Има по-малко вредители и болести, които увреждат растенията, по-малко плевели и топла почва. Освен това, умерените валежи означават, че няма да е необходимо да поливате толкова често. Някои култури дори имат по-добър вкус, когато са подложени на леки слани.

Засадете семената си по-дълбоко през есента, отколкото през пролетта. Обикновено земята е по-топла, току-що след горещите летни месеци – като засадите семената си малко по-дълбоко, отколкото е указано на опаковката, можете да ги засадите там, където почвата е хладна и влажна.

Кога да засадите есенна градина

Обикновено е добре да засадите семена за есенната си градина в средата до края на лятото, за да ги съберете преди средната първа слана във вашия регион. Това обаче варира в зависимост от есенните зеленчуци, които искате да засадите, вашата зона на издръжливост и очакваните първи слани.

Цвекло (Beta Vulgaris)

Както всички кореноплодни зеленчуци, цвеклото се отглежда най-добре от семена, тъй като не е желателно да се наруши коренът, след като е започнал да расте. Въпреки че цвеклото расте в летните жеги, то е склонно бързо да стане горчиво и вдървесняващо, така че краят на лятото до началото на есента е най-доброто време за възобновяване на засаждането на разсад, на интервали от две до три седмици.

Луковиците от цвекло ще продължат да растат до дълбоко замръзване и дори върховете могат да понесат малко слана.

Броколи (Brassica oleracea)

Броколите, подобно на другите зелеви култури, растат най-добре в хладно време. Есенното засаждане има две големи предимства пред пролетното, когато става въпрос за броколи. Първо, въпреки че установените растения броколи могат да понасят слана, нежните разсади от броколи не са толкова издръжливи, а ранните пролетни слани могат да ги шокират или дори да ги убият.

Освен това, тъй като цветовете са цветни пъпки, те ще се отварят по-бавно в хладно време, което ще ви даде повече време за прибиране на реколтата. Имайте предвид, че броколите узряват за няколко месеца, така че пресадете бързорастящо растение, като Waltham, в средата до края на лятото за навременна есенна реколта.

Зелен фасул (Phaseolus vulgaris)

Градинарите обикновено отглеждат два различни вида зелен фасул. Стълбовият фасул се нуждае от дълъг вегетационен период, който позволява на лозите да достигнат зряла височина, преди да започнат да засаждат зърната. Храстовите сортове , от друга страна, ще започнат да дават плод само за 45 дни, което ги прави отлични кандидати за есенна реколта от фасул .

Бобовите растения са твърде крехки, за да понасят слана, така че ако заплашва ранна слана, покрийте ги с растение, докато температурите се повишат отново.

Зеле (Brassica oleracea)

Есента е идеалното време за отглеждане на зеле. Въпреки че растенията могат да растат в по-топло време, те се нуждаят от по-ниски температури, за да образуват глава. Зелето се нуждае от 90-120 дни, за да узрее, така че есенната реколта ще бъде най-вероятна, ако засадите разсад в средата до края на лятото .

Повечето сортове от семейство Кълнове са достатъчно издръжливи, за да издържат на лека слана, така че можете да ги приберете чак през зимата с известна защита. Въпреки че няма да продължат да растат, когато е студено, те ще запазят свежестта си и ще станат още по-сладки.

Моркови (Daucus carota)

Морковите не растат най-бързо, но някои по-малки сортове, като Палечка и Парижки пазар, узряват за около 50 дни. Друг вариант за отглеждане на традиционни моркови е първо да ги засеете в контейнери.

Дългите сандъчета за прозорци с дълбочина най-малко 15 см са чудесни за засяване на семената, докато не можете да ги засадите в градината си в началото на есента.

Карфиол (Brassica oleracea)

Есента обикновено е по-добро време за отглеждане на карфиол, отколкото през пролетта, тъй като хладното време поддържа главите стегнати и по-крехки. Карфиолът расте бавно, като често му отнема между два и три месеца, за да узрее, в зависимост от сорта.

Имайте предвид, че карфиолът може да понесе само лека слана (ако е необходима такава), така че е добре да засадите своя навреме за реколта в средата на есента. Откъснете карфиола от градината си, когато главата му достигне желания размер и пъпките му са все още стегнати.