Можете да сеете тези зеленчуци през целия август, няма да съжалявате

Август не е краят на сеитбения сезон! Все още можете да сеете много зеленчуци, които ще покълнат и ще дадат реколта преди зимата или ще служат като междинна култура. Някои си струва да се сеят в началото на месеца, докато други могат успешно да се сеят до края. Разберете кои сортове зеленчуци ще се представят най-добре във вашата августовска градина и от какво се нуждаят, за да растат бързо.

Засяване на зеленчуци през август

През август можете да сеете само зеленчуци, които ще узреят и ще дадат реколта през есента или ще презимуват, като дадат плод сред първите в началото на пролетта. Следователно, това е подходящ момент да се сеят растения, които покълват бързо и растат добре в малко по-хладни, но все пак благоприятни условия – топла почва и умерени дни.

Тази практика има за цел да увеличи максимално вегетационния период и да осигури прясна реколта до късна есен и ранна пролет. Това е и възможност за сеене на междинна култура, която допълнително ще подобри структурата на почвата и ще предотврати изчерпването ѝ. Като познавате специфичните характеристики на вашите зеленчуци и коригирате датите на сеитба спрямо местните условия, можете да се наслаждавате на пресни реколти почти през цялата година.

Какви зеленчуци могат да се сеят през август?

През август само избрани зеленчуци, които понасят добре бързото захлаждане и имат кратък вегетационен период или зимуват в почвата, могат да се сеят директно в земята – това ви позволява да се наслаждавате на градината си дори в края на лятото и есента. Какви зеленчуци трябва да сеете през август и кога точно?

Китайско зеле – сейте през първата половина на август. Китайското зеле покълва много бързо, обикновено за 5-10 дни, а сеитбата по това време помага да се предотврати появата на цветни издънки и ви позволява да съберете реколтата още същата година.

Зимен лук – предимно ранни и средно късни сортове (напр. „Spirit“, „Clipper“, „Albion“, „Corona“, „Hilton“) се сеят около 15 август. Прибирането на реколтата е следващата пролет.

Коматсуна (японски спанак) – може да се сее през целия август. Коматсуната расте много бързо, при хубаво време сеитбата е възможна дори до средата на септември.

Копър – може да се сее само до средата на август. Всяка по-късна дата може да доведе до пълно увреждане от замръзване по време на първите есенни слани, което прави невъзможно прибирането на реколтата.

Късна маруля – може да се сее през целия август. Тя е напълно устойчива на замръзване, което прави възможно прибирането на реколтата дори през зимата.

Рукола – може да се сее през целия август. Струва си да се сее на всеки няколко дни, за да се осигури непрекъсната реколта.

Репички – могат да се сеят през целия август. Основно предимство е, че късните сортове не образуват цветни класове. Често августовските сеитби дават повече добив от пролетните.

Киселец – най-добре се сее през първата седмица на август. Готов е за прибиране на реколтата следващата пролет.

Спанак – най-доброто време за сеитбата му е първата седмица на август. Расте бързо и понася добре слана. Дава реколта в началото на есента.