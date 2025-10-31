Най-добрият начин да подготвите саксии за открито през зимата

Късната есен е натоварен период за много градинари и има една задача, която не бива да забравяте – защитата на вашите саксии за открито. Когато настъпи зимата, минусовите температури могат да напукат саксиите без достатъчна защита.

Преместването на саксиите на закрито в неотопляемо пространство, като например гараж, е един от най-добрите начини да им помогнете да преживеят зимата. Но за тези, които предпочитат да избягват мъкненето на тежки саксии на закрито, отличен съвет как да подготвят многогодишните растения за зимата е да заровят саксиите в земята, за да ги изолират от студа.

Градинарите имат много причини, поради които може да искат да отглеждат растения в контейнери целогодишно, вместо да ги отглеждат директно в земята, като например липса на място или желание за атрактивни насаждения на тераса или веранда по време на вегетационния период.

Макар че е обичайно много домашни градинари да презимуват саксийните си растения, като ги внасят на закрито, добре оборудваните производители могат да използват оранжерии или оранжерии. От друга страна, почвата осигурява отлична изолация като алтернатива, тъй като поддържа по-стабилна температура от въздуха. За да подготвите най-добре външните контейнери за зимата с тази техника обаче, е важно да следвате няколко съвета.

Съвети за заравяне на саксии за растения на открито в земята за зимата

Когато подготвяте саксии за открито за зимата, не заравяйте контейнерите твърде рано - растенията се нуждаят от няколко леки слани, за да започнат да се кланят и да се подготвят за по-студени условия. От друга страна, не чакайте и твърде дълго. Когато се очаква замръзване, което ще доведе до падане на температурата на въздуха под 0 градуса по Целзий, е време да спасите саксиите си , като ги заровите. Ако ще използвате земята като изолация за вашите саксийни растения, най-добрият начин да ги заровите е да оставите ръба на саксията точно над линията на почвата. Това ще осигури изолация за корените, без да покрива напълно върховете на растенията.

Също така, заравяйте саксиите на места с южно изложение, които ще бъдат по-топли от тези, обърнати на север или северозапад. След като сте заровили контейнерите, мулчирайте около тях, без да покривате напълно върховете, за да изолирате допълнително растенията от зимния студ.

От друга страна, не всички саксии е необходимо или могат да бъдат подготвени за зимата по този метод. Докато теракотените и керамичните саксии могат да се напукат, когато са изложени на минусови температури, бетонните саксии и дървените бъчви за уиски ще преживеят това невредими. Много големите саксии ще бъдат твърде тежки за повечето градинари, за да бъдат заровени в почвата или внесени на закрито. Вместо това, изолирането на саксията и растението с одеяла или други покрития обикновено е най-добрият начин за защита през зимата.