Направете едно просто допълнение към почвата си през октомври за процъфтяваща градина следващата пролет

Все още има много работа в градината през октомври, за да си дадете предимство с настъпването на пролетта. От подрязване на листата до торене на овощните дървета през есента , важно е да мислите предварително, за да се подготвите за успех.

Един от най-добрите начини да планирате изобилен вегетационен период е да се грижите за почвата си. Добавянето на компост и слой мулч към градинската ви леха помага за насърчаване на здравословното ѝ състояние. Мислете за това като за последен акт на любов - подготвянето на градината ви за зимата.

Здравословната почва може да е от решаващо значение за процъфтяващата градина и мръсната. Растенията разчитат на редица хранителни вещества, микроби и бактерии в почвата, за да поддържат оптимален растеж. Ето защо е толкова важно да се подобри почвата през есента – това позволява на органичния материал да се разгради естествено и да отложи ключови хранителни вещества преди пролетта. Компостът се състои от органични материали като листа и кухненски отпадъци. Кафявите материали осигуряват въглерод, докато зелените материали осигуряват азот. Той бавно се разгражда през зимата и оставя след себе си богата, здрава почва точно навреме за пролетта. Добавянето на слой компост към вашата градина също така предлага допълнително задържане на влага, както и подобрена текстура на почвата.

Как да добавите компост към почвата си

Има няколко различни начина да добавите компост към градината си. Целта е да добавите органична материя към градинския си парцел, която бавно ще обогатява почвата ви през зимата. Това може да бъде толкова просто, колкото разстилането на слой от паднали листа върху почвата. С напредването на зимата листата естествено ще се разградят, оставяйки след себе си повече хранителни вещества. Можете също така да изберете да си направите собствен компост „направи си сам“ или да закупите торба от местния разсадник. Оборският тор е друг чудесен вариант за използване като компост, когато е преработен и доставен от надежден източник. Избягвайте използването на пресен оборски тор, тъй като той съдържа по-високи от идеалните нива на азот и плевелни семена.

Когато решите кой компост ще използвате и приключите вегетационния си период, можете да се заемете с подобряването на почвата. Започнете с разрохкване на горния слой почва. Сега добавете 2,5 до 5 см слой компост точно върху градинската си почва и го комбинирайте с първия слой почва. След това можете да добавите и 5 до 7,5 см слой мулч върху компоста, за да подпомогнете потискането на плевелите, както и задържането на влага. Тъй като компостът се изтегля по-надолу от червеи и се преработва от микроби, почвата ви се обогатява с жизненоважни хранителни вещества.

Направете си собствен компост

Не е толкова трудно да си направите собствен компост. Има доста достъпни методи. Компостната купчина е един лесен метод, който не изисква никакво сложно оборудване. Всичко, от което се нуждаете, за да осъществите този метод, е приблизително 90 до 1,5 метра пространство, обикновена телена мрежа и много органични материали, които най-вероятно вече имате в дома и двора си.

Създайте цилиндрична или правоъгълна форма с телената мрежа и я закрепете на място. Добавете слой от 15 до 20 см сух, кафяв материал, като например вестник, окосени остатъци от мъртви растения или сено. След това натрупайте влажни, зелени материали, като хранителни остатъци, утайка от кафе или пресни листа. Оттам ще редувате зелени и кафяви материали на слоеве, придържайки се към съотношение 2 към 1 или 3 към 1 кафяво към зелено.

Обръщайте купчината си всеки път, когато добавяте нов слой органичен материал, за да помогнете за по-бързото му разграждане. Докато купчината расте, не забравяйте да поддържате масата влажна, но не и подгизнала. Ако поддържате купчината си правилно, тя трябва да достигне вътрешна температура от 59 до 71 градуса по Целзий. Трябва да видите напълно компостиран материал на дъното след около 3 до 5 месеца, ако се грижите старателно за купчината си. На този етап можете да съберете тъмния, ронлив компост - или „черно злато“ - и да го оставите да втвърди в отделна купчина за около 4 седмици, преди да го използвате за подобряване на почвата.