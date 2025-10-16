Направете това през октомври, за да поддържате стайните растения щастливи през цялата зима

Ако домът ви има централно отопление и климатизация, температурата вероятно е доста постоянна през цялата година. Малко по-топло през лятото и малко по-хладно през зимата, лесно е да си представим жилищните ни пространства като балон без сезони, който позволява на стайните ни растения да живеят без естествени цикли. Въпреки това, вашата вътрешна градина все още преживява зимно забавяне в растежа. Ако имате приятели в саксии, на които биха били полезни подобрени саксии, октомври е последният ви шанс да направите това, преди растенията да си починат от растежа.

Като цяло, най-доброто време за пресаждане на стайни растения е през пролетта или лятото, но ако имате едно или повече, които са с корени, есенната смяна на саксията ще даде на корените на вашите растения известно пространство, за да се разпрострат за комфортна и щастлива хибернация. Макар че технически това не е „хибернация“, повечето растения навлизат в латентно състояние през зимата в отговор на по-ниските температури и по-ниските нива на светлина.

Някои експерти дори предпочитат пресаждането на растения през есента, тъй като смятат, че забавеният растеж може да направи растенията по-малко податливи на шок, докато се установяват в нова саксия и почва.

Направете бърз преглед на растенията, които отглеждате на закрито. Ако не си спомняте кога за последно сте ги пресаждали, тези растения биха могли да бъдат отлични кандидати за освежаване на саксията. Пресаждането на стайните ви растения веднъж годишно е добра практика. За да елиминирате ненужния стрес върху растенията обаче, ограничете растенията до тези, които наистина се молят за нова саксия.

Стъпки за пресаждане на растения през есента

Има ли корени, които растат през дренажните отвори? Почвата не задържа ли добре влагата? И най-важното, растението не расте ли толкова, колкото очаквате? Това са показатели, че растението ви е надраснало пространството си.

Намерете саксия с добър дренаж, която е с 2,5 до 5 см по-широка от сегашната саксия на растението. Когато пресаждате растения, свежата почвена среда е също толкова важна, колкото и увеличаването на размера на саксията, за да се побере растежът през следващия сезон. Има много причини, поради които трябва да смените почвата на стайните си растения , включително изчерпани хранителни вещества, уплътняване и натрупване на соли от торове.

Направете всичко възможно, за да намалите шока от пресаждането, когато пресаждате стайните си растения . Няколко часа преди да докоснете растението, полейте го малко, за да му помогнете да се измъкне по-лесно от старата си саксия. Внимавайте много с кореновата бала; много внимателно отделете заплетените или преплетени корени и отрежете всички мъртви, преди да ги презасадите. Напълнете частично саксията с нова почва, поставете корените отгоре и ги обградете с още нова почва.

Дайте на растението здравословна вода, но не го торете в този момент. В новия си дом растението ви ще предпочете да не има влажна почва и като цяло стайните растения се нуждаят от по-малко вода през зимата. Може да направите бързо търсене в интернет, за да видите от колко вода ще се нуждаят вашите конкретни растения, докато са в латентен стадий.