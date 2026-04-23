Направете това с камелията през април за по-богат цъфтеж

Много градинари предполагат, че след като камелията приключи с цъфтежа, може да бъде оставена на мира до края на годината. Всъщност седмиците непосредствено след увяхването на последния цъфтеж са най-важните за цялата година – и това, което правите сега, ще определи колко добре ще се представи растението ви следващата пролет.

Камелиите са вечнозелени храсти, които виреят в кисела почва и защитени, леко засенчени места. Това, което ги прави особено отличителни, е времето им на цъфтеж: веднага щом цъфтежът приключи, те започват да образуват пъпки за следващата година. Така че решенията, които вземате сега – от резитбата до подхранването – директно оформят визията за следващата година.

Разбирането на различните видове камелии, независимо дали е Camellia sasanqua , която цъфти в късна есен, или Camellia japonica , която цъфти в ранна пролет, е важно, когато става въпрос за времето. Ако все още се опитвате да се запознаете с този храст, основите на отглеждането на камелии ще ви осигурят необходимата подготовка. Но ако вече имате установена камелия и искате да направите тази година възможно най-добра, ето точно от какво се нуждае вашата камелия през април.

Приоритизирайте резитбата

Има тесен, но критичен период за резитба на камелии. Трябва да се направи веднага щом приключат с цъфтежа, тъй като тогава растението започва да образува нови пъпки, подготвяйки се за следващата година. Камелиите цъфтят върху стара дървесина, което означава, че тези пъпки се развиват върху растежа на този сезон.

„Като подрязвате веднага след цъфтежа, насърчавате нов растеж през останалата част от сезона и давате на растението достатъчно място да образува нови пъпки“, обяснява Викрам Балига , доцент по градинарство в Тексаския технологичен университет. „Ако чакате твърде дълго и подрязвате през лятото или есента, в крайна сметка премахвате тези чисто нови пъпки и растението няма да цъфти добре през следващата пролет.“

Крайният срок е края на юни, след което рискувате да отрежете растенията за следващия сезон. Въпреки това, точното време на резитба ще зависи от зоната на издръжливост, в която живеете.

Камелиите трябва да се подрязват с остри ръчни ножици, а не с ножици за жив плет. Подрязването уврежда листата (които ще покафенят там, където са отрязани) и насърчава нов растеж само там, където са отрязани стъблата, което ограничава въздушния поток, от който растението се нуждае, за да остане здраво.

Хранете го преди да дойде лятото

След резитбата, торенето на камелиите трябва да бъде следващият приоритет. Камелиите предпочитат киселинна почва – в идеалния случай между 5,5 и 6,5 по скалата за pH – и правилният тор подпомага както здравословния растеж, така и почвените условия, от които зависят.

Потърсете гранулирана формула с бавно освобождаване, предназначена за киселиннолюбиви растения, като например този тор за растителна храна за азалия, камелия и рододендрон от Walmart , който подхранва растенията до три месеца.

„Добавянето на тор за киселинни растения (8-8-8 или 10-10-10) е най-добро през пролетта след цъфтежа, за да се насърчи нов растеж и образуване на пъпки“, обяснява ландшафтният дизайнер Каролайн Ервин.

Второ торене по-късно през лятото си струва, стига да не го закъснеете твърде много. „Торът ще стимулира нов растеж и всички нови листа ще се нуждаят от време, за да се втвърдят преди зимата. Твърде многото торене ще предразположи растенията към по-големи щети през зимата“, добавя Каролайн.

Справете се с маната по венчелистчетата сега

Един от най-често срещаните проблеми с камелията е мана по венчелистчетата, гъбично заболяване, което засяга цветята.

„Симптомите включват кафяви петна по цветовете, докато останалата част от растението остава недокосната“, казва Лоте Берендсен , експерт по растенията в PlantIn. „Цветовете могат да окапят преждевременно от растението, оставяйки вашата камелия оскъдна и нещастна.“

Това, което го прави особено обезпокоително, е колко дълго се запазва. „Гъбичките могат да се пренесат от заразени, паднали цветя в почвата, където могат да продължат да живеят и да заразят отново растенията в продължение на три до пет години“, обяснява Викрам.

Добрата пролетна хигиенизация е най-добрата ви защита: отстранете всички паднали цветове около камелиите си, за да намалите разпространението на инфекцията, тъй като спорите често зимуват в стар растителен материал. „Уверете се, че не компостирате заразен растителен материал, тъй като това може да позволи на болестта да се промъкне обратно в градината ви“, предупреждава Лоте.