Направете това след последното си косене на тревата преди зимата - ще си благодарите следващата пролет

Ако искате буйна морава следващата пролет, време е да действате. Има прости съвети за косене на трева, които могат да направят двора ви да изглежда толкова добре, колкото голф игрище догодина. Но засега няколко задачи след последното ви косене за сезона ще подготвят двора ви за пролетен успех. Това включва поливане на моравата при необходимост, торене преди зимата и редовно събиране или мулчиране на паднали листа, за да не задушат тревата. Също така не бива да спирате косенето твърде рано. Ако тревата ви все още расте активно, тя трябва да се окоси, въпреки че може да се изкушите да приберете косачката си в гаража поради по-ниските температури.

Кога да спрете да косите тревата си тази есен

Когато се подготвяте за последното косене преди зимата, височината е от значение и може да се наложи да подрежете тревата си малко по-късо, отколкото обикновено. Височина от около 5 см е подходяща за повечето видове трева. Тази дължина на острието може да предпази двора ви от сурово зимно време, като същевременно потенциално го предпазва от снежна плесен. Какво е снежна плесен , се чудите? Това е вид гъбички, които могат да сплъстят и обезцветят тревата ви след топенето на снега. Ако искате да изпреварите тази гъбичка и да подготвите моравата си за здрава пролет, следвайте тези прости стъпки.

Три стъпки, които трябва да предприемете след последното косене за сезона

Може би си мислите, че косене за последен път от сезона означава, че можете да спрете поливането на тревата, но това не винаги е така. Ако сте имали необичайно гореща есен или мека зима, корените на тревата ви може все още да се нуждаят от влага. Но поливайте само при необходимост. По време на мека зима поливайте моравата си, ако температурите са над 4 градуса по Фаренхайт и няма сняг или лед по земята. По време на по-топла и бездъждовна есен, помислете за поливане веднъж или два пъти седмично.

След като сте изготвили план за поливане, друга задача е да се справите с падналите листа. Оставянето на купчини листа на земята може да задуши тревата ви и да увеличи податливостта ѝ на гъбични заболявания. За да премахнете падналите листа, използвайте косачката си за трева, за да ги мулчирате на малки парченца и след това да ги оставите на земята, което ще увеличи органичните нива в почвата. Гребленето, след това събирането в чували или компостирането са други възможности за изхвърляне на листата.

Накрая, наторете тревата си за последен път преди зимата, което ще помогне за поддържането на по-силна коренова система. Зимните торове, понякога наричани зимни торове или есенни торове, се предлагат от много марки и могат да бъдат етикетирани за употреба върху всички видове трева или специално за треви за хладен или топъл сезон. Ако знаете как да определите какъв вид трева имате , изберете съвместим тор. Ако не сте сигурни, продукт, който е подходящ за всякакъв вид трева, би трябвало да е достатъчен.