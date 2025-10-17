Натурална тор с 2 съставки за здрави растения и почва

Въпреки че осигуряват бърз тласък на нашите насаждения, в дългосрочен план здравето на почвата и замърсяването на околната среда биха могли да бъдат проблем при продължителната употреба на тези търговски торове.

Това не означава, че всички торове са лоши; всъщност има начини за създаване на прости, естествени хранителни вещества, които да се прилагат върху вашите зеленчуци и цветя, без да се компрометира здравето на екосистемата. Много естествени торове се нуждаят само от една или две съставки, което доказва колко ефективни и мощни могат да бъдат естествените алтернативи.

Нужен ви е само един картоф, за да цъфтят орхидеите като луди

С тези прости двукомпонентни торови разтвори, вероятно ще можете да използвате повторно и пренасочите битови отпадъци, асортимент от странични продукти от готвенето, както и обикновени продукти от килера, за да създадете течни или сухи торове, които да разпределите в градината и стайните си растения. Тези дуети, вариращи от чаени листа и овес до рибни емулсии (ще обясним), осигуряват богати на хранителни вещества тласъци към почвата, както и благоприятстват растежа и производството на корени. И докато много от тези компоненти се представят добре самостоятелно като торове, се смята, че тези двойки усилват най-доброто един от друг, увеличавайки всички тези полезни неща за вашите насаждения. Хранителните вещества, на които растенията виреят, като магнезий, калий, фосфат и азот, присъстват в изобилие в тези рецепти за торове, така че изберете своята [не]отрова.

Чай и овес

Тези две удобни кухненски съставки могат да ви помогнат да поддържате градината си плодородна : чаени листа и овес. Чаят е чудесен източник на азот за буен растеж; от друга страна, овесът и овесените ядки имат репутацията на стимулиращи растежа на корените на растенията, когато се добавят към почвата. Смесете двете съставки във вода, оставете да киснат поне един час, след което прецедете овеса и чая. Използвайте запарената вода, за да нахраните растенията си с полезни вещества, и ги гледайте как растат!

Картофени растения и почва/компост

Ако сте градинар, който отглежда зеленчуци, а именно картофи, тогава тази комбинация ще направи чудеса, за да подготви лехите ви за повече реколта. След като сте събрали картофите си и имате останали окосени трески, сложете ги в голяма кофа с дъждовна вода (или друга нехлорирана вода), след което добавете шепи пръст или компост. Поставете капак на кофата, оставете я да престои поне седмица и ще имате богата на хранителни вещества супа за градината си. Предупреждение, тази идея за торене може да стане неприятна, така че е най-добре да се използва на открито, а не за стайни растения.

Бананови кори и черупки от яйца

Тези съставки поотделно са добри за почвата. Бананите осигуряват богат източник на калий, азот и фосфор за растенията, докато черупките на яйцата съдържат големи количества калциев карбонат. Комбинирани в тор, ще получите най-добрите ползи от двата ресурса. Поставете корите и черупките в голяма саксия и я напълнете с вода, така че и двете да са напълно потопени. Оставете сместа да се накисне няколко дни, след което отстранете твърдите парчета и я хвърлете в компоста. Използвайте останалата течност с вода, за да поддържате растенията си процъфтяващи през цялата година.

Оризова вода и мляко

Проучванията показват, че оризовата вода сама по себе си е ефективен тор , който насърчава повишеното усвояване на хранителни вещества от растенията, но когато се ферментира с мляко, комбинацията има потенциал да осигури още повече ползи за растенията поради богатото производство на млечна киселина. Първо, оставете оризовата вода да отлежи няколко дни, след което, когато му дойде времето, добавете мляко - 10 части мляко към една част оризова вода. След като смесите, оставете сместа да ферментира още няколко дни, на място, защитено от слънчева светлина. Въпреки че крайният продукт може да мирише малко на зряло, можете да го приложите върху растенията за по-добро усвояване на хранителните вещества.