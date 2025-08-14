Трик, с който ще ускорите узряването на доматите

Научаването как да узреят зелените домати може да ви помогне да се наслаждавате на пресни плодове, без да ги оставяте на лозата, която може да бъде унищожена от замръзване или нашествие от вредители. За предпочитане е да оставите доматите да узреят на лозата , но други методи, като например поставянето им в хартиена торбичка с друг плод, могат да помогнат за узряването им след като бъдат набрани.

Независимо дали предпочитате да узреят доматите ви на лозата или извън нея, има няколко лесни метода, които можете да опитате. Ето как да го направите.

Използвайте хартиена торбичка

Узрейте зелените домати, като ги поставите в обикновена хартиена торбичка. Доматите и други зреещи плодове и зеленчуци отделят хормон без мирис в газова форма, наречена етилен, когато узряват. Когато се поставят в хартиена торбичка, излагането на газа предизвиква по-бързо узряване.

Това би трябвало да насърчи узряването на зелените домати, въпреки че някои може никога да не узреят напълно. Проверявайте торбата ежедневно за напредък и евентуални признаци на гниене.

Вземете предпазни мерки, за да предпазите доматите от вредители, докато чакате да узреят. Съхранявайте ги на затворено, но дишащо място, далеч от висока влажност, която може да доведе до плодови мушици и гниене.

Съхранявайте доматите на плота

Оставете доматите на плота на стайна температура. Дръжте плодовете на по-висока от 15 градуса по Целзий, за да узреят докрай; по-ниските температури ще забавят процеса. Дръжте дръжката непокътната, със страната на дръжката надолу.

Внесете растението на закрито

Ако все още имате зелени домати до късно в хладните есенни дни, можете да изкопаете цялото растение, включително корените, и да го окачите с градински канап на сухо, защитено място, като например гараж. По този начин плодовете ще имат някои от предимствата на зреенето на лозата. Не окачвайте растението на пряка слънчева светлина или в пълен мрак. Ако доматеното растение е в контейнер , внесете го вътре и го дръжте на слънчев прозорец.

Използвайте други плодове

Поставете зеления домат заедно със зрял домат, ябълка или банан в хартиена торбичка. Други големи плодове, произвеждащи етилен, включват авокадо, пъпеш, киви, праскови, круши и чушки.

Поставете доматите на слънчев перваз на прозореца

Това е решение, което зависи от успеха. Ще имате повече късмет с напълно узрели домати, които вече имат известен цвят и са по-меки на допир от твърдите млади плодове. Въпреки че доматите обикновено са по-стабилни, когато са поставени на страната с дръжката си, те ще изгният по-малко лесно, ако ги поставите с цвета надолу, докато се опитвате да ги узреят.

Можете също да обръщате доматите, за да предотвратите появата на меки петна и да им помогнете да узреят равномерно.

Увийте доматите във вестник

Подредете доматите, увити във вестник, на пластове в кутия, не повече от два слоя. Поставете кутията на тъмно и сухо място. Обикновено узряването на доматите отнема от три до четири седмици. Проверявайте ги често и отстранявайте всички плодове, които показват признаци на гниене.