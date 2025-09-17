Овошките, които е най-добре да засадите през есента

Септември и октомври, с умерено слънце и влажна почва, създават идеални условия за младите овошки да се вкоренят преди зимата. И ако цялата процедура по засаждането им е извършена правилно, след няколко години ще имате свои собствени ябълки, круши, череши или дори праскови.

Защо някои овошки е по-добре да се засаждат през есента? По това време дърветата не изразходват енергия за растеж на листа или цъфтеж, а се концентрират върху развитието на кореновата си система. Това ги прави по-издръжливи и устойчиви на болести. Опитните градинари съветват да се добави слой мулч, около 3–5 см, за да се предпазят корените от замръзване и да се задържи влагата. Важно е също така младите дървета да се предпазят от гризачи, за което се използват найлонови или мрежести покривала.

Кои овошки е най-добре да се засадят през септември?

Ябълковото дърво е истинската кралица на градината и едно от най-издръжливите дървета. То понася добре зимата и може да расте в почти всички региони. За да расте и да се развива нормално, то се нуждае от слънчево място, дренирана почва и редовно поливане през първата година. Препоръчително е да избирате сортове, присадени върху подложки, подходящи за вашия климат. Изберете сортове, които съчетават вкус и устойчивост на болести.

Черешовите дървета радват не само с плодове, но и с красив пролетен цъфтеж. Ако засадите разсад през есента, дървото ще се вкорени добре през следващото лято и ще започне да дава плодове по-бързо. Черешата изисква слънчево място и леко кисела почва.

Крушовите дървета, подобно на ябълковите дървета, имат история, която датира от хиляди години. Те могат да дават щедри реколти десетилетия наред. Чувстват се най-добре на слънчево място, добре дренирана почва. Необходимо е редовно да се прилагат мерки за предотвратяване на гъбични заболявания. Важно е своевременно да се премахват падналите листа, за да се предотврати разпространението на болести, като краста или брашнеста мана.

Прасковеното дърво е по-деликатно от ябълковото или крушовото дърво, но с правилно засаждане и грижи, то може да се вкорени чудесно. То се нуждае от слънчево място, лека почва и защита от силни студове. Препоръчително е да закупите присадени разсади, които са адаптирани към вашия регион. Ако засадите дървото през септември, то ще има време да развие корени и ще преживее зимата по-лесно.

Райската ябълка е по-рядко срещано дърво в нашите градини, но става все по-популярна заради полезните си плодове. Обича топлината, но има сортове, които издържат дори на -20 °C. Предпочиат слънчево място, дренирана почва, със защита от силни ветрове.

