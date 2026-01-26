Плодовото дърво, което трябва да размножите на закрито тази зима за по-бърз старт през пролетта

Вярвате или не, зимата е перфектната възможност да се подготвите за вегетационния период. Има много задачи за изпълнение в градината преди пролетта. Това е чудесно време за размножаване на нови растения на закрито, които можете да пресадите навън, след като времето се затопли. Има изненадващо голямо количество овощни дървета и храсти, които можете да отглеждате от резници.

Най-добрият начин за размножаване на тези растения ще варира в зависимост от вида. Някои овощни дървета е най-добре да се размножават през зимата, когато майчиното дърво е в латентно състояние. Обикновените смокинови дървета (Ficus carica) са един пример за овощно дърво, от което трябва да берете резници през зимата. Всъщност, това е едно от най-добрите овощни дървета за размножаване от резник.

Известни с ядливите си плодове, обикновените смокинови дървета са член на семейство черничеви, произхождащи от Средиземноморието и Западна Азия. Плодовете им служат като основна храна в тези региони. Обикновената смокиня обикновено расте от 3 до 9 метра височина, въпреки че може да расте и под формата на по-малък храст. Листата ѝ се отличават с уникална, лопатовидна форма, а некичозните ѝ цветове се превръщат в отличителни смокинови плодове през пролетта. Считат се за лесни за отглеждане и поддръжка. Ако сте нетърпеливи да размножите смокиновото си дърво до пролетта, следвайте тези прости стъпки.

Как да размножаваме смокиново дърво на закрито

Вашата смокиня ще бъде готова за размножаване по време на зимния си покой. Уверете се, че дървото е на поне 2 до 4 години. Търсите спящи клони с ширина на молив, наречени резници от твърда дървесина. Отрежете млад, здрав клон под ъгъл от 45 градуса. Вашият резник трябва да е дълъг около 16 инча. Отрежете върха на клона, оставяйки няколко пъпки. Сега просто поставете резника в саксия с добре дренирана почва. Можете да използвате хормони за вкореняване, ако желаете. За да се вкорени успешно, резникът ви трябва да остане влажен, но не и мокър, за да се предотврати гниене. Също така трябва да остане при минимална температура от 70 градуса по Фаренхайт. Термопотовете могат да ви помогнат да постигнете това. Няма нужда да осигурявате слънчева светлина на голия клон, докато не започне да образува листа.

След като настъпи пролетта, резникът ви трябва да е с корени и листа. В този момент можете да пресадите фиданката си от смокиново дърво в градината си. Не забравяйте да освежите всичко, което трябва да знаете, преди да я засадите . Изберете място с пълно слънце, където може да поема от 6 до 8 часа пряка светлина на ден. Осигурете ѝ достатъчно място - тези растения могат да се разпространят много широко. Някои сортове могат да нараснат с 90 до 120 см и дори да поникнат шепа млади, неузрели смокини през първата година. В повечето случаи обаче няма да видите плодове до втория или третия вегетационен период на растението.

Отглеждане на смокиново дърво в саксия

Смокиновите дървета се отглеждат изключително добре в контейнери. Някои сортове смокини, които са лесни за отглеждане в контейнер, са Brown Turkey Figs и Chicago Hardy Figs . Тези сортове, наред с други, могат да дадат щедро количество плодове, след като станат достатъчно големи за саксия от 5 галона. Колкото по-голям е контейнерът, толкова по-висок е потенциалът ви за добив. Ако решите да размножавате смокиновото си дърво, помислете за засаждане на вкоренени резници в контейнер, за да отгледате преносимо и компактно дърво. Само имайте предвид, че саксийните смокинови дървета изискват малко повече грижи, за да виреят.

За най-здравословното смокиново дърво в саксия, ще трябва да му осигурите подходяща почва. Изберете добре дренирана, за да предотвратите излишната влага. Ако предпочитате да смесвате почва сами, създайте смес 50/50 от богати материали като компост или отливки от червеи с леки почвени добавки като вермикулит или нарязани стърготини от кора. След като установите смокиновото си дърво в саксия, нанесете бавно освобождаващ се тор, за да започнете вегетационния период, или бързо освобождаващ се тор през целия вегетационен период. Поддържайте смокиня в саксия влажна, но не подгизнала. Внесете растението вътре, за да презимува. Преместете растението си в по-големи саксии, докато расте. Ако имате предвид всичко това, би трябвало да имате красиво смокиново дърво в саксия!