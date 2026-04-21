Полейте лука и чесъна с това - само след 2 дни жълтите пера ще станат отново зелени

Жълтите пера по лука и чесъна са сигнал, че растенията страдат от липса на хранителни вещества или изпитват стрес поради метеорологичните условия. Проблемът може да бъде решен бързо. Има просто решение, което помага за възстановяване на зеления цвят и активиране на растежа на зеленчуците само за няколко дни. Основното е да се подготви и приложи правилно.

Защо перата на чесъна и лука всъщност пожълтяват?

До май зимният чесън вече е пуснал зелени листа и се нуждае от помощ, за да продължи да расте. Той се нуждае предимно от азот: без този важен елемент стъблата ще пожълтеят и луковицата ще спре да се развива.

Пожълтяването най-често се свързва с липса на азот, който е отговорен за наситения зелен цвят и активния растеж. Може да бъде причинено и от студена почва, липса на влага или слаба коренова система. Понякога проблемът възниква поради вредители или уплътнена почва, която не пропуска въздух. Във всеки случай растението сигнализира, че му липсват хранителни вещества.

Прочетете също: Ако лукът не расте, този градинарски трик ще стимулира корените му в студена почва

Разтвор против пожълтяване на перата на лука и чесъна

Най-простият и ефективен вариант е разтвор на базата на амоняк. Той съдържа усвоим азот, който бързо се абсорбира от растенията. За да го приготвите, просто добавете 1 супена лъжица амоняк към 10 литра вода и да разбъркате добре. Такъв разтвор не само подхранва, но и частично отблъсква вредителите, което е допълнително предимство.

Поливането трябва да се извършва върху влажна почва, за да се избегне изгаряне на корените. Разтворът се излива директно в корена, като е необходимо да се избягва попадането му върху листата. След 1-2 дни перата започват да придобиват по-наситен зелен цвят, а след няколко дни стават забележимо по-силни. Важно е да не се превишава концентрацията на амоняк и да не се използва твърде често това торене.

Прочетете също: Засаждане и отглеждане на шалот: По-малко известен, но супер здравословен сорт лук

През май едно подхранване е достатъчно, освен ако няма обилни валежи: влагата отмива азота. Ако има обилни валежи, процедурата ще трябва да се повтори след 2-3 седмици.

Можете да използвате урея, но бъдете внимателни при разреждане. Спазвайте инструкциите на производителя и не прекалявайте с количеството урея. По-добре е да използвате по-малко концентриран разтвор, отколкото да прекалите. Спазването на това правило е ключово при торенето на лука с азот.

Прочетете също: Как да подхранваме лука през пролетта: Задължителни торове през април за добра реколта