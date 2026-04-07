Как да подхранваме лука през пролетта: Задължителни торове през април за добра реколта

Април е основата на бъдещата реколта от зимен лук. Именно през този период растението се нуждае от специално внимание, защото запасите му от хранителни вещества са изчерпани през зимата и предстои активна фаза на растеж. Според опитни градинари броят на зелените листа на перата е правопропорционален на броя на люспите в бъдещия лук.

Ако растението не може да се снабди с енергия сега, за да образува мощна зеленина, просто няма да има от какво да образува голяма глава. В допълнение към растежа, априлските процедури са насочени към укрепване на имунитета срещу пролетни слани и продължителни дъждове, които често провокират гниене.

Торене на лука през април за богата реколта

В самото начало на вегетационния период, когато земята е все още напоена с влага, лукът се нуждае най-много от азот. Единственият тор, който действа пълноценно в студена почва (от +2°C до +5°C), е амониевият нитрат. Той може да се прилага дори след топене на снега, тъй като се абсорбира мигновено от корените.

Ако решите да използвате урея или органични вещества, като например пилешки или оборски тор, не забравяйте, че те ще станат полезни само след като почвата се затопли до +12°C. В студена почва бактериите, които преработват тези вещества, са неактивни, така че лукът ще гладува, въпреки приложените торове.

В средата на април , когато слънцето стане по-активно, се препоръчва към азота да се добави калиев сулфат. Това е идеален компонент, който не съдържа хлор, но е богат на сяра. Именно сярата помага на растението да абсорбира азот и е отговорна за образуването на характерния остър вкус на лука. Комбинацията от селитра и калиев сулфат в равни пропорции (10–15 гр на кофа вода) не само подхранва, но и дезинфекцира почвата, предпазвайки корените от замръзване и болести.

Вторият етап от подхранването е за укрепване на корените и подхранване на зелената маса. 2-3 седмици след първото подхранване е време за втория етап, чиято цел е да се развият мощни корени, които могат да издържат тежестта на голямо перо. Най-добрият избор за края на април е нитроамофоската, която осигурява основа от азот, фосфор и калий. Истинската тайна на професионалистите обаче е комбинацията ѝ с магнезиев сулфат. Магнезият е ядрото на хлорофила, така че именно той прави перото тъмнозелено, силно и сочно.

За да приготвите такъв разтвор, първо разтворете една супена лъжица нитроамофоска в топла вода (този тор се разтваря бавно) и след това добавете десертна лъжица магнезиев сулфат. Този коктейл се допълва перфектно: фосфорът е отговорен за кореновата система, а сярата от магнезий помага да се извлече максимална полза от азота. Такова подхранване прави лука невероятно устойчив на резки нощни температурни спадове, които са характерни за средата на пролетта.

Как да торим и поливаме лука

За да се гарантира, че всички хранителни вещества достигат предназначението си, преди торене почвата трябва да се разрохка, за да се осигури достъп на кислород, и да се пролее с топла вода. Не се препоръчва използването на студена вода от кладенец. Хранителният разтвор трябва да се прилага строго за поливане в корена, като се внимава нежните млади листа да се предпазят от изгаряния.

Основният показател за успешно торене е постоянната поява на ново светлозелено остро перо от центъра на растението на всеки 7-10 дни. Ако листната плоча е чиста, без чужди петна и размазвания, това означава, че имунитетът на растението е в разгара си и е готово да образува голяма здрава глава, която ще издържи на съхранение до пролетта без никакви проблеми.

