Пресаждане на орхидея: 7 прости стъпки за буен цъфтеж

От правилно извършеното пресаждане и последващата грижа за орхидеята зависи дали тя ще цъфти буйно. Ето какво трябва да знае всеки, който е решил да извърши пресаждане на това красиво цвете.

Стъпка 1: Изваждане на орхидеята от саксията

Извадете орхидеята от саксията, като я поставите в широк леген. Ако стените на саксията държат растението здраво, внимателно ги смачкайте. Ако имате затруднения, внимателно отрежете или счупете саксията, за да не повредите въздушните корени на орхидеята.

Фаленопсисът е с добре развита коренова система и може да бъде труден за изваждане. Ако растението е слабо или болно, то лесно ще излезе от саксията, когато внимателно се издърпа за стъблото.

Хапчето, което кара орхидеята да расте като луда през август

Стъпка 2: Почистване на корените

Измийте корените на орхидеята от остатъците от субстрата. Понякога корените са много преплетени и е трудно да се разделят. За да улесните почистването, налейте топла вода в леген и оставете корените да се накиснат за 10-20 минути.

Разплетете корените с пръсти, използвайки струя вода от душа. Ако корените са здраво вкоренени в кората, не се опитвайте да ги отстраните, за да не повредите растението.

Стъпка 3: Проверка и подрязване на корените

Проверете корените за гниене. Отстранете гнилите и сухи корени, като ги отрежете до здрава тъкан. Ако е повредена само част от корена, отрежете я до зелена или бяла зона. Преди резитба дезинфекцирайте ножиците с алкохол или ги дръжте над огън, за да избегнете инфекция. След резитба третирайте раните с активен въглен, канела, разтвор на чесън, сяра, антисептици или брилянтно зелено.

Стъпка 4: Премахване на излишните листа и цветни стъбла

Отстранете старите жълти листа, като внимателно ги разрежете по дължина и ги издърпате от стъблото. Ако върху старите листа растат нови корени, отстранете долните листа, за да не пречат при засаждането.

Премахнете и изсъхналите или пожълтели цветни стъбла, оставяйки малко пънче (0,7–1 см). Третирайте всички разрези по листата с дезинфектант.

Кога и как да пресадим орхидеята: експертни насоки от практиката

Стъпка 5: Изчакайте раните да заздравеят

Оставете третираните рани да заздравеят и изсъхнат. Оставете орхидеята за 2 часа или я пресадете на два етапа: извършете първите стъпки вечерта, оставете растението да изсъхне за една нощ и завършете процеса сутринта. Разрезите ще заздравеят по-добре през нощта.

Ако оставите орхидеята за една нощ, уверете се, че няма излишна вода в пазвите на листата и сърцевината. Попийте я с кухненска хартия.

Стъпка 6: Засаждане на орхидеята

Идеалният субстрат за орхидеи са големи парчета кора, обикновено борова. За да увеличите влажността, можете да добавите сфагнумов мъх, дървени въглища, нарязани винени тапи или пенополистирол.

Изберете саксия въз основа на размера на кореновата система. Диаметърът на саксията трябва да е такъв, че когато корените са спуснати, да има 1-2 см свободно пространство отстрани.

Поставете слой от едра кора на дъното на саксията, след което добавете по-малки парчета и поставете растението. Държейки орхидеята с ръка, добавяйте кората на малки порции. Запълнете цялото пространство между корените със субстрат, като почуквате по стените на саксията или натискате парчетата кора с клечка.

Поставете орхидеята в центъра на саксията, без да се опитвате да изправите наклоненото стъбло. Не заравяйте основата на стъблото, горните корени трябва да бъдат леко покрити със субстрат. Оставете дългите въздушни корени на повърхността, а късите могат да се задълбочат.

Стъпка 7: Грижи след пресаждане

Поставете пресадената орхидея на хладно и сенчесто място и не я поливайте около седмица. Листата могат да се пръскат при ясно и топло време, а ако растението расте активно, добавете слабо разреден тор към водата за пръскане.

Извършете първото поливане с добавяне на фитоспорин или фунгицид.

Възстановяване на увяхнали орхидеи: Безотказни методи