Хапчето, което кара орхидеята да расте като луда през август

Август е критичен период за развитието на орхидеята, когато растението е особено възприемчиво към правилната грижа. Правилното подхранване точно в този момент може да даде тласък на непрекъснат цъфтеж дори при отслабени екземпляри.

Хапчето, което идеално подхранва орхидеята през август

Експертите препоръчват специален хранителен състав през този период. За да го приготвите, ще трябва да разтворите една трета от таблетка никотинова киселина в литър утаена вода. След това трябва да добавите една счукана таблетка глицин към разтвора. След като добре смесите компонентите, можете да започнете да подхранвате растението.

Оптималният метод за прилагане на тора се счита за потапяне на саксията в приготвената течност. Продължителността на такава процедура обикновено е около тридесет минути. Никотиновата киселина в този тандем играе ролята на мощен стимулатор на растежа и цъфтежа. Тя активира жизнените сили на орхидеята, насочвайки ги към образуването на цветни пъпки 9 стъбла.

Изненадващо лесно: 5 начина да върнете болната орхидея към пищен цъфтеж

Глицинът действа като ценна аминокиселина, която укрепва здравето на растението. Той има положителен ефект върху състоянието на кореновата система и повишава общата устойчивост на фаленопсиса. Комбинацията от тези вещества създава идеална хранителна среда за орхидеята през лятото. Растението получава необходимите елементи за интензивно развитие.

Резултатът от използването на този течен тор се проявява след кратък период от време. Благодарение на подхранването с него орхидеята започва активно да образува нови цветни стъбла и пъпки.

Ефектът от правилното августовско подхранване може да бъде дълготраен. Ако са спазени други условия за поддръжка, цъфтежът на орхидеята може да радва почти през цялата година.

С какво е най-добре да подхраним орхидеите през лятото?

Дори екземпляри, които преди са изглеждали слаби, показват удивителна трансформация. Те бързо набират сила и лесно освобождават много цветни стъбла. Ключът към успеха се крие в навременното и правилно прилагане на посочения състав. Тази проста техника е достъпна за всеки градинар.

Важна част от грижата за орхидеите е не само торенето, но и правилното им поливане. За поливане на орхидеи се използва вода с ниско съдържание на калциеви соли. Орхидеите се поливат чрез потапяне. За целта се взема контейнер, например пластмасов, в който саксията лесно се побира. След това налейте вода и сложете саксията в него, така че тя да е до ¾ от височината му във вода. Оставете растението там за половин час. През това време кората ще бъде добре напоена и тази влага ще е достатъчна за орхидеята за доста дълго време.След поливане, оставете водата да се отцеди добре, след което върнете орхидеята на мястото ѝ.

"Бяло злато": Този тор ще накара дори най-изсъхналата орхидея да цъфти отново