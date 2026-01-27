Свиването и пожълтяването на листата на стайните растения може да е резултат от няколко неправилни условия за отглеждане. Може да ви отнеме известно време, за да разберете проблема и след това да предприемете действия за отстраняването му. Вместо това можете внимателно да прочетете това ръководство, за да разберете защо листата на стайните растения пожълтяват и как да ги спасите.

Причини за пожълтяване на листата на стайните растения и как да ги спасим

1. Лош дренаж

Лош проблем с дренажа може да доведе до пожълтяване на листата на стайното растение . Ако водата се задържи в саксията, това затруднява правилното развитие на растението и това води до пожълтяване на листата поради кореново гниене.

За да поправите това, можете да отглеждате растението си в добре дренирана, пропусклива почва. Изберете контейнери с достатъчно дренажни отвори. Можете също да добавите органична материя в почвата, за да подобрите дренажа и структурата.

2. Нормално стареене

Ако забележите, че листата на стайното растение пожълтяват , може би е време да проверите дали растението старее. Ако случаят е такъв, това е нормално и е част от цикъла му на растеж.

За да поправите това, не можете да направите много, освен да премахнете всички зрели листа и да подрежете растението, ако изглежда твърде дълго, и да стимулирате новия растеж.

3. Подводно потапяне

Ако стайните ви растения не получават вода навреме, листата им могат да увиснат и да пожълтят, тъй като започват да пускат листа, за да запазят влагата.

Най-добре е да направите тест с пръст, за да проверите дали почвата е достатъчно суха, преди да полеете отново. Ако горният слой на почвата е малко сух на допир, е време да полеете растенията.

4. Преполиване

Преполиването е една от основните причини за пожълтяване на листата на стайните растения, защото корените могат да започнат да се давят и да стоят твърде дълго във влажна почва.

Това може да доведе до кореново гниене или гъбична инфекция и в резултат на това листата да станат кашави и оранжево-жълти.

За да спасите стайното растение в тази ситуация, трябва незабавно да спрете да го поливате. Уверете се също, че саксията има достатъчно дренажни отвори.

Ако растението е в лошо състояние, пресадете го в прясна почвена среда и поливайте само когато горният слой на почвата е леко сух на допир.

5. Студени течения

Обикновено стайните растения от тропически и топъл климат и студените течения никога не са добра комбинация, което често води до пожълтяване на листата на стайните растения.

Имайте предвид изискванията за температура и влажност, когато отглеждате растения на закрито. Ако държите стайните си растения твърде близо до прозорец или вентилационен отвор на климатик, това ще доведе до пожълтяване на листата. Ако това се случи, незабавно отстранете растението от такива места.

6. Липса на светлина

Растенията, които получават по-малко слънчева светлина от необходимото, също могат да започнат да пожълтяват, особено по долната страна на листата, и в крайна сметка да опадат.

Ако това е проблемът с вашите стайни растения, можете незабавно да преместите саксията на по-слънчево и светло място. Също така, проверете дали растението трябва да се завърти, защото понякога може да пожълтее само защото е изложено на слънчева светлина от едната страна и е пренебрегнато от другата.

Ако е трудно да получите достатъчно слънчева светлина, например през зимата, можете да помислите за използването на лампи за отглеждане.

7. Недостиг/излишък на хранителни вещества

Ако стайните растения страдат от недостиг на хранителни вещества, листата им могат да пожълтят. Например, растенията страдат от недостиг на азот; листата могат да пожълтят, започвайки от най-горните листа.

Прекомерните количества калций или магнезий също може да не са здравословни за вашите стайни растения, което води до кафяви върхове на листата.

За да предпазите такова стайно растение от смърт, най-добре е да закупите комплект за тестване на почвата от най-близкия магазин или градински център и да проверите почвата си, за да разберете точния дефицит.