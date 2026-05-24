Как да съберете правилно семената от копъра

Пресните листа от копър, често наричани „копърен плевел“, са вкусни в салати, сандвичи, мариновани ястия и много други рецепти. Листата могат да бъдат събрани само за 45 дни, веднага щом растенията имат няколко чифта странични листа.

Как лесно да отгледаме копър в саксия дори и през зимата

Семената на копъра могат да се събират, след като цветовете са прецъфтели и стъблата са започнали да изсъхват. Семената могат да се берат поотделно на ръка или цели стъбла могат да се отрежат и да се окачат с главата надолу над торба или чиния, за да се съберат семената. Съхранявайте семената на хладно и много сухо място. Копърът лесно ще се засява отново, ако не се събере, но нежеланите разсад могат лесно да бъдат изкоренени.

„Букет“: Много популярен копър, „Букет“ има големи цветове, които произвеждат тонове семена. С височина от 60 до 90 см и бързо узряване, „Букет“ е идеален за рязано цвете или за производство на семена.

„Fernleaf“: Този сорт джудже обикновено достига височина само 18 инча, което го прави отличен избор за малки лехи и градини с контейнери. Както подсказва името, този бавно развиващ се сорт копър има ултрафини листа.

„Херкулес“: „Херкулес“ е енергично растящо растение, което лесно може да достигне метър и половина височина. Друг копър, който се развива по-бавно, „Херкулес“, произвежда много листа, които са идеални за прясна консумация.

Мога ли да отглеждам копър в контейнери?

Да! Изберете висок или дълбок съд, за да побере дългия корен на копъра. Компактен сорт, като „Fernleaf“ или „Compatto“, ще се побере добре в саксии и кашпи.

Колко дълго мога да съхранявам копър?

Пресните листа от копър имат сравнително кратък срок на годност и всъщност издържат само около три дни в хладилник. Сушените листа от копър губят голяма част от вкуса си, но все още могат да се използват в различни рецепти. Просто разстелете събраните листа върху равна повърхност в топла и тъмна стая за няколко дни. Семената и сушените листа могат да се съхраняват до една година.

Засадете копър през декември за богата реколта през пролетта

Копърът е растението гостоприемник на ларвите на черните лястовичасти пеперуди. Тези гъсеници са ненаситни и могат лесно да обезлистят копър. Или отглеждайте повече растения, отколкото планирате да съберете и изядете, или просто откъсвайте отделните гъсеници на ръка.

Защо растенията ми копър падат?

Има две потенциални причини за падането на копъра. Копърът е високо растение с тежки връхчета, което може да достигне няколко фута височина, в зависимост от сорта. Градинарите във ветровити райони може да поискат да подвържат изключително високи екземпляри, за да ги държат изправени. Второ, копърът изисква много слънчева светлина. Растенията на сенчести места могат да станат дългокраки и слаби, докато се разтягат към слънцето, което ще ги накара да се преобърнат.