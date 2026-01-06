Пролетното цвете, което можете да отглеждате през зимата за по-дълготрайни цъфтежи

Пролетта е любимото време от годината на градинаря. Цялото търпение и време, прекарани в планирането на градина през студения сезон, най-накрая се превръщат в живо произведение на изкуството. Нови начала поникват от прясно размразената земя под формата на пролетни цветя, канейки дивата природа обратно в двора ви. Докато някои пролетни цветя се засаждат през есента , за да покълнат в земята през зимата, други могат да се отглеждат на закрито през зимата, за да се насърчи дълъг сезон на цъфтеж.

През пролетта образува папратовидна листа с нежни звездовидни цветове, които могат да бъдат лилави, розови или бели. Те окапват естествено, така че не е нужно да се притеснявате за мъртви цветове. Ако искате дълготраен цъфтеж през пролетта , може би е добре да започнете да засаждате семена на лаурентия на закрито през зимата. Отнема около четири месеца, за да може лаурентията да образува цветове от датата на засяване на семената.

Засяване на лаврентия на закрито през зимата

Когато сеете семена на закрито през зимата, започнете с определяне на най-добрата дата за засаждане въз основа на местните дати на слана . Ще искате вашата лаврентия да е готова за разсаждане веднага щом отмине последната слана през пролетта.

Необходими са около четири до шест седмици, за да се утвърди достатъчно, за да се разсажда, така че бройте назад от датата на последната слана с поне четири седмици. Обикновено това означава, че абсолютният краен срок, в който трябва да сеете семената на лаврентия на закрито, е някъде през февруари, но датите може да варират в зависимост от местоположението. За по-дълготрайни цветове, помислете за по-ранно засаждане и осигуряване на източник на топлина през зимата. С правилната подготовка можете да засадите още през декември, за да получите цветове, които ще издържат от слана до слана.

Лаврентията е топлолюбиво растение, така че ще трябва да се уверите, че осигурявате оптимални условия за отглеждане през цялата зима, за да сте сигурни, че растението е здраво и готово да цъфти до последната дата на слана през пролетта. Започнете, като посеете семената според инструкциите на опаковката в почвена смес, богата на органична материя, и съхранявайте на светло място, докато покълнат. През това време поддържайте температура от 18 до 19 градуса по Целзий. Когато започнат да покълват (около две седмици), пресадете разсада в нов съд. Поливайте около веднъж седмично, когато почвата започне да изсъхва.