Резитба на божурите през есента: Как е правилно да се прави

Есента е чудесно време за подрязване на божури. Не пропускайте тази важна стъпка от грижата за това цвете през октомври: есенната резитба. Обилният цъфтеж на любимите ви божури зависи пряко от това. Много градинари подценяват тази процедура, но напразно. Правилната резитба не само стимулира образуването на нови цветни пъпки, но и помага на божурите да се подготвят за зимата.

Опитните градинари казват, че оптималното време за резитба на божури е края на септември до началото на октомври, когато времето става постоянно хладно и листата започват да пожълтяват и увяхват. По това време божурите обикновено са завършили своя вегетационен период и се подготвят за периода на покой.

Как да подрязваме правилно божурите?

Няма нищо сложно в това, но е важно да се спазват няколко правила. Първо, използвайте само чисти и остри инструменти. Това ще помогне за предотвратяване на инфекция и ще осигури чисто рязане. Второ, отрежете стъблата на божурите на 5-10 сантиметра над нивото на земята. Избягвайте да оставяте твърде дълги пънове, тъй като те могат да се превърнат в развъдник на болести. Трето, не забравяйте да съберете и изгорите подрязаните стъбла и падналите листа. Никога не ги оставяйте под храста, тъй като те могат да съдържат вредители и гъбични спори.

След резитбата е полезно почвата около божурния храст да се третира превантивно. Можете да използвате разтвор от меден сулфат или бордолезова течност. Това ще помогне за унищожаване на патогени и ще предпази растението от болести.

Освен за резитбата, есента е чудесно време и за торене на божурите. Използвайте специални есенни торове, съдържащи фосфор и калий. Тези елементи ще укрепят кореновата система и ще помогнат на растението да преживее по-добре зимата. Най-добре е обаче да се избягва използването на азотни торове през есента, тъй като те стимулират растежа на листата, което е нежелателно преди зимата.

Торенето и резитбата не са всички грижи, които божурите изискват през есента. Важно е внимателно да се планира подготовката на растението за зимата. Това е особено важно за онези цветя, които растат в региони със сурови зими. Първата стъпка е да се оцени къде точно се намират пъпките. Ако те са разположени поне на 3-6 см под повърхността, е много важно леко да се покрият божурите с почва.

След това храстите определено ще трябва да се покрият. Подходящи материали за това включват: компост, дървени стърготини, торф, смърчови клони, паднали листа.

