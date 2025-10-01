Пресаждане на божурите през октомври: Как е правилно да се направи

Искате ли вашите божури да ви радват с изобилие от цветове всяка година? Тогава не забравяйте: те трябва да се пресаждат редовно и непременно през есента - през октомври, когато първите леки слани вече са факт. По това време божурите са в латентно състояние, което означава, че са по-малко чувствителни към пресаждането и имат време да пуснат корени преди началото на силните слани.

Пресаждане на божурите през октомври

Първо, изберете подходящо място за вашия божур. Тези цветя предпочитат слънчеви места, защитени от силни ветрове. Почвата трябва да е рохкава, плодородна и добре дренирана. Божурите не понасят застояла вода. Подгответе предварително дупката за засаждане. Тя трябва да е достатъчно просторна, за да побере корените на божура. Подходящ размер е 60 x 60 x 60 см.

След това внимателно изкопайте божурния храст. Внимавайте да не повредите корените. Отстъпете на около 20-30 см от стъблата и внимателно изкопайте под растението от всички страни. Опитайте се да извадите храста с непокътната коренова бала. Ако корените са твърде преплетени, можете внимателно да ги изплакнете с вода, за да видите по-добре как да ги разделите.

За да разделите коренището на храста, използвайте остър нож или ножица за подрязване. Всяко деление трябва да има 3-5 пъпки за възобновяване и здрави корени. Имайте предвид, че корените, които са твърде малки, няма да се вкоренят добре и няма да цъфтят дълго време. Корените, които са твърде големи, ще се адаптират по-трудно към новото място. Третирайте разрезите с натрошен въглен или пепел, за да предпазите растенията от инфекция.

Преди засаждане е полезно резниците от коренища да се накиснат в слаб разтвор на калиев перманганат за няколко часа - това ще засили имунитета им.

Поставете слой дренажен материал – натрошен камък, експандирана глина или счупени тухли – на дъното на дупката за засаждане . Отгоре покрийте с плодородна почва, смесена с хумус или компост. Оформете малка могила в центъра на дупката и внимателно разпределете корените на резниците по склоновете.

Постепенно запълнете дупката с почва, като я уплътнявате леко. Важно е правилно да засадите възобновяващите пъпки: те трябва да са на 3-5 см под повърхността на почвата. След засаждането полейте растението обилно. Мулчирайте почвата около храста с торф, дървени стърготини или сухи листа, за да задържите влагата и да предпазите корените от замръзване. През първата зима е препоръчително младите божури да се покрият със смърчови клони или друг покривен материал.

