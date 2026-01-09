Само така е правилно да разделите разделим мирната лилия

Спатифилумите (Spathiphyllum sp.) са красиви и популярни стайни растения. Но те не са без своите проблеми. Например, често срещан проблем с спатифилумите е растежът им чрез корени, който може значително да повлияе на здравето и външния вид на растенията. И тъй като растенията в домовете почти винаги се отглеждат в саксии или контейнери, този проблем е много вероятно да възникне с течение на времето при отглеждане на стайно растение спатифилум . Тук деленето може да помогне. Разделянето на вашите стайни спатифилумови лилии може също да създаде нови растения, да облекчи пренаселеността или да подмлади старо и зряло растение. Номерът обаче е да го направите в точното време. А за спатифилумите това е през пролетта. Само защото е пролет, не означава обаче, че трябва да делите спатифилумовите си лилии. Решението за разделяне трябва да се основава на ясни предупредителни знаци, а не само на календара.

Например, ако видите по-малко цветове по растенията си, пожълтяване на листата, изтъняване или забавен растеж, централната или по-старите части на растението умират или корени, растящи през дренажните отвори, е време за разделяне. Ако обаче вашата миролюбива лилия расте добре и изглежда здрава, няма нужда да делите.

Също така, не се притеснявайте, ако пропуснете пролетния прозорец. Есента също е подходящо време за разделяне на вашето стайно растение миролюбива лилия. Просто избягвайте разделянето, когато растенията цъфтят. Пресаждането през това време често може да доведе до шок от трансплантацията, тъй като растенията отделят голяма част от енергията си за производство на цветове и няма да могат да отделят толкова ресурси за установяване на нови корени и здравословен растеж.

Как да разделим мирна лилия по правилния начин

Започнете, като съберете чисти и подходящи инструменти. Ще ви трябват остри ножици за клони, чисти саксии, стерилизирана почва за саксии и дезинфекциран остър нож, в случай че се наложи да се справите с упорити коренови бала. След това, след като всичко е готово, напълнете новите саксии с прясна, добре дренирана почва. Трябва да направите това поне един ден преди разделянето и да се уверите, че поливате както новонапълнените саксии, така и стария контейнер с растенията миролюбиви лилии, които трябва да бъдат разделени. Това ще помогне да се запази старата коренова бала непокътната по време на отстраняването и ще осигури влажна и стабилна среда за нови корени.

След това започнете да се грижите за растението, като премахвате всички мъртви или пожълтели листа. Това ще гарантира, че всяко разделяне започва със здрава листна маса и по-малко скривалища за вредители и болести. След това извадете растението от саксията му и почукайте или почукайте по контейнера, ако е залепнало. След като го извадите, изчеткайте излишната почва, за да разкриете кореновата топка. След това намерете естествените издънки в туфата. След това разрежете между тези издънки с нож и се уверете, че всяко парче има сноп корени и листа.ю

Огледайте корените по време на този процес и отстранете всички кафяви, кашави или неприятно миришещи корени. След това поставете новите разсади в новите саксии и се уверете, че са на около 2,5 см под ръба. След това полейте обилно, но избягвайте да използвате вода от чешмата. Това е често срещана грешка при поливане, която хората правят с миролюбивите лилии . Накрая поставете новите растения на ярка, непряка светлина и изчакайте да наторите, докато новият растеж се възобнови.