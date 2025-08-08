Само така е правилно да се направи резитба на розите

Подрязването на розите е ключова стъпка за поддържане на здравето на растението, увеличаване на броя на цветовете и запазване на естетическия му вид. Въпреки че резитбата обикновено се свързва с пролетта, подходящото време за това може да бъде края на зимата или началото на пролетта, когато розите са в фазата си на покой. По-долу ще обясним как правилно да подрязвате розите, за да можете да се радвате на здрави, буйни храсти и красиви цветове.

Кога да подрязваме розите?

Оптималното време за резитба на рози е в края на зимата или началото на пролетта, обикновено от края на февруари до началото на март, преди растенията да започнат активен растеж. Това е периодът, в който розите са в латентно състояние, така че резитбата ще намали стреса върху растението и ще му позволи да достигне пълния си потенциал за предстоящия сезон.

Необходими инструменти

За успешно подрязване се уверете, че разполагате с качествени инструменти:

Остри ножици за клонки (за предпочитане с прави остриета за прецизно рязане).

Ръкавици за защита на ръцете.

Инструменти за дезинфекция на инструменти, като например алкохол или почистващи препарати, за да се предотврати

разпространението на болести между растенията.

Стъпки за правилно подрязване на рози

1. Намерете здрава част от растението

Преди да започнете резитбата, огледайте храста и потърсете повредени, болни или мъртви клони. Тези части трябва да бъдат премахнати, тъй като няма да допринесат за здравето на растението. Всички мъртви части трябва да бъдат премахнати до здрава част на стъблото (частично кафява или бяла дървесина).

2. Отстранете старите дървета

Отстранете всички стари дървета, които са по-стари от три години. По-старите клони са склонни да произвеждат по-малко цветове и като премахвате тези части, насърчавате растението да произвежда нови, продуктивни клони.

3. Подрязвайте над здрави пъпки.

Всяко клонче роза има пъпка, от която ще израсне ново стъбло. Подрязвайте клоните около 1 см над здрава пъпка. Подрязването над пъпка позволява на растенията да растат навън, а не

навътре, което увеличава циркулацията на въздуха в храста и намалява възможността от болести.

4. Оформете храста.

Когато подрязвате, се стремите да създадете отворена форма на храст. Отстранете всички клони, които растат навътре, за да има храстът добър въздушен поток. Опитайте се да създадете форма, която позволява на растението да расте и цъфти при оптимални условия.

5. Подрязване на по-дълги клони

Ако имате клони, които са твърде дълги или изглеждат слаби, подрежете ги, за да оставите само 3-5 пъпки на всяко стъбло. Това ще насърчи растежа на нови клони, които ще дадат по-добри цветове.

6. Дезинфекцирайте инструментите след резитба

След като приключите с резитбата, почистете и дезинфекцирайте инструментите си, за да предотвратите разпространението на болести сред растенията.

След резитба

След като сте подрязали розите си, е важно да осигурите допълнителни грижи за растенията:

Торене: Розите ще оценят добавянето на компост или специализиран тор след резитба, тъй като това ще им помогне да развият енергичен нов растеж.

Поливане: Редовното поливане е от ключово значение, но внимавайте да не преполивате. Розите не понасят прекомерна влага, затова осигурете добър дренаж.

Защита от замръзване: Ако зимата е особено студена, предпазете розите от замръзване с мулч или защитно покритие.