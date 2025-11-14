Семена, които трябва да съберете от градината си и да засадите отново

Когато попаднете на добри гени, е съвсем естествено да искате да ги предадете на бъдещото потомство - поне в растителния свят. Като запазите семената от любимите си градински растения, можете да се наслаждавате на едни и същи цветя отново и отново. Това има много предимства. Не само намалява въглеродния ви отпечатък, като използвате това, което вече е лесно достъпно за вас в задния ви двор, но и намалява консумативите, които правят градинарството скъпо начинание.

Много лесен трик за бързо покълване на семена

Вместо да купувате семена или саксийни растения от магазина, можете просто да си наберете свои собствени. И така, за да създаем ново от старото, сме съставили списък със семена на растения, които можете да съберете от градината си без никакви угризения и да отглеждате също толкова лесно, като например невен, клеоми, латинки и други. Следващият списък обхваща гамата от самосевки, конусовидни, клюновидни и тресавища, които се задържат достатъчно дълго върху растението и могат лесно да бъдат извлечени, когато вятърът не е бил толкова мек.

Семена на зеленчуци и плодове за събиране през октомври

Тези облаци от цветове обаче се основават на няколко уговорки. Трябва да ограничите брането на семена до здрави растения. Освен ако не сте готови за експерименти, избягвайте хибридни сортове, тъй като те могат или да произведат стерилни семена, или да доведат до цъфтеж, който е по-малко издръжлив и по-закърнял вариант на растението, от което сте събрали. Това е така, защото тъй като са хибрид, семената не са толкова предсказуеми и няма да сте сигурни какъв вид растение ще получите. И накрая, не забравяйте да етикетирате и датирате събраните семена, за да избегнете объркване по време на засаждането.

Лесно събиране на семена от невен

Ако обичате да покривате градината си в медни и златни цветове, тогава има вероятност да сте изкупували невен (Tagetes spp.) от местния разсадник. Но вместо да харчите значителни суми през следващата година, просто съберете семената им и засадете нови партиди през пролетта! За щастие, това е лесно. С наближаването на края на вегетационния им период, спрете да отрязвате пресечените цветове и оставете цветовете да увехнат, докато стъблата им изглеждат свити и кафяви. Отрежете главичките, отщипете сухите венчелистчета и извадете семената, подобни на клечки кибрит, в основата на цветето (чашката). Пресейте ги, за да отстраните всички зелени или криви семена, тъй като е малко вероятно да покълнат.

Оставете най-добрите семена да изсъхнат (без пряко излагане на слънце) за две седмици и ги съхранявайте в хартиен плик или херметически затворен буркан, за да избегнете влага. Отглеждането на невен е лесно, ако избягвате често срещани грешки , като например засяване на семена, събрани от хибридни сортове, или късно пресаждане на разсад в почвата (ако е започнато на закрито). Вместо това, заровете семената на ¼ инч дълбочина през пролетта, когато влажната почва е около 65 градуса по Фаренхайт. Като алтернатива, започнете да ги засаждате в почвена смес около осем до десет седмици преди последната дата на слана и ги пресадете след това.

Как правилно да съберете семена от тиквички за засяване

Съберете семена от настурция от земята

Вземете пример от Моне – латинките (Tropaeolum) са зашеметяващи декоративни растения, които ще оцветят градините ви в жълти и червени нюанси. Но те са нещо повече от красиви цветя. Те се вписват идеално като естествени бордюри, почвопокривни растения или дори ядливи допълнения към вашата градина. Освен това, латинките са чудесни растения-компаньони , особено за краставиците, тъй като действат като примамки за досадни вредители. Предвид тези предимства, е почти лесно да запазите семената им. За щастие, те правят това твърде лесно, като щедро ги пускат по пръстта, когато не сте наоколо, за да ги откъснете навреме.

За да имате пълен контрол върху това кои семена ще бъдат отрязани, изчакайте, докато цветовете покафенят в края на лятото, разкривайки шушулки със семена с размер на грахово зърно. Пропуснете всички зелени шушулки и вместо това се съсредоточете върху събирането на кафявите, тъй като те са готови за прибиране. Изхвърлете семената, по-малки от 6 мм (или мухлясали), тъй като е малко вероятно да покълнат. Изсушете останалите на въздух, преди да ги съхранявате на сухо и хладно място. След като накиснате семената на латинката за една нощ, ги посейте на около 2,5 см дълбочина, когато пролетта завърши или навлезе в лятото. Или ги отглеждайте в торфени саксии около шест седмици преди последната слана и ги преместете в градината по-късно.