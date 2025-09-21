Септември е последният ви шанс да засадите тези бързорастящи дървета

Есента предлага чудесна възможност за засаждане на дървета. Новозасадените дървета могат да се установят здраво и бързо в топли, влажни почви и да се радват на по-хладните температури в ранна есен. Няма по-добри дървета за избор от местните и ето нашата селекция от бързорастящи дървета за засаждане през септември, които са местни за щатите.

Как правилно да подрежете крушата за богата реколта

Дали есента е идеалното време за засаждане на дървета може да зависи от климата ви. Всяко растение се нуждае от време, за да развие корени, преди да настъпят минусови температури, така че в идеалния случай ги засадете 4-6 седмици преди средната дата на първите слани.

Бързорастящи дървета за засаждане през септември

Бързорастящите цъфтящи дървета могат да започнат да се отличават още в ранните си години и ще бъдат впечатляващи десетилетия напред. Изборът на най-доброто местно дърво за вашия двор зависи от вашето пространство, климат и тип почва , така че се уверете, че всяко дърво е подходящо за вашата градина.

Независимо дали искате дърво за пролетни цъфтежи, плодове, есенни цветове или всичко по-горе, в нашия списък с бързорастящи дървета, които да засадите през септември, има опции.

Речна бреза

Има много причини да засадите речни брези този месец, дори отвъд устойчивостта им на вредители. Речните брези са интересни през всички сезони, но се разкриват през есента и зимата. Тъмната листа придобива прекрасен жълт оттенък през есента, а розовата кора се бели, за да разкрие по-светла, вътрешна, привлекателна зимна кора .

Източна червеноплодка

Източните червени пъпки могат да достигнат 9 метра височина и 9 метра ширина, но собствениците на жилища могат да подрязват дърво с червени пъпки , за да поддържат размера му на по-лесно управляемо ниво.

Дървесна ябълка

Ако търсите атрактивно дърво за всички сезони, което може да вирее щастливо в по-малко пространство, тогава помислете за отглеждане на ябълково дърво .

С дива ябълка получавате пролетни цветове в цветове от бяло до червено, декоративни форми и сянка, в която да се отпуснете през лятото, а след това малки плодове през есента, които достигат размера на топка за голф и могат да се използват за приготвяне на желе или да се оставят за дивата природа.

Освен в земята, ябълките са лесни за поддръжка и за отглеждане в саксии , стига да изберете сорт джудже. Говорейки за размера, ябълките се предлагат в различни размери, вариращи от сортове джуджета, достигащи метър, до дървета с пълен размер, които могат да достигнат до 9 метра.