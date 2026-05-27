Засадете този зеленчук до краставиците и ще ги събирате с кофи

Краставиците са наслада за летните градинари. Вкусни във всичко - от салати до ледена вода, освежаващата и хидратираща краставица е и красиво лианообразно растение, което ще придаде на вашата зеленчукова градина романтичен, старомоден вид.

Най-добрите растения-компаньони за краставиците ще ви помогнат да гарантирате, че вашите краставични реколти са здрави и достигат пълния си потенциал. Въпреки че краставиците не са най-трудните за отглеждане зеленчуци, те имат своя дял от потенциални проблеми. Както обяснява експертът градинар Крейг ЛьоХулие , „могат да бъдат магнит за болести и вредители, засегнати от плесен или мозаечен вирус, като последният се разпространява от петнисти или раирани краставични бръмбари“.

Другото нещо, което трябва да запомните, когато отглеждате краставици, е, че тъй като те са лиановидни растения, „изборът е да ги оставите да се разпростират, което отнема доста място, или да осигурите някаква решетка или клетка, за да ги обучите да растат вертикално.“ Решенията за съпътстващо засаждане, които ще вземете, ще зависят от това как решите да отглеждате краставиците си.

Ето основните растения-компаньони за краставици, препоръчани от експерти по градинарство.

1. Цветя, привличащи пчели

Има огромен избор от цветя, привличащи пчелите : можете да засадите невен, латинки, цинии, пореч или други цъфтящи видове, подходящи за опрашители.

Като правило, пчелите предпочитат единични цветове, върху които е лесно да кацнат, така че имайте това предвид. Крейг ЛьоХулие посочва, че „тъй като добивът на краставици в много сортове зависи от това дали пчелите посещават мъжките цветове и пренасят цветен прашец към женските, колкото повече пчели, толкова по-добре“.

Искате цвете, което ще служи и като пергола за вашата краставица? Засадете слънчоглед ! В този случай изберете по-малък сорт краставица, иначе зеленчуците ще натежат твърде много стъблото на слънчогледа.

2. Кореноплодни зеленчуци

Ако сте чели нашите статии за засаждане на зеленчуци, сигурно сте забелязали една закономерност: кореноплодни зеленчуци като цвекло и моркови почти винаги са чудесни растения-компаньони за лозови или високи зеленчукови растения.

Доматите и чушките, както и краставиците, се възползват от кореноплодни зеленчуци около тях. Това е така, защото кореноплодите няма да се конкурират с лозовите растения поради различната си коренова система, а предпочитат подобни почвени условия.

Репичките имат допълнителните предимства да подобрят качеството на почвата, като разрушават всякаква уплътнена почва, която може да имате около краставиците си.

3. Царевица

Високите царевични растения са идеално растение-компаньон за краставиците, осигурявайки им малко сянка през най-горещата част на деня. Царевичните растения също така осигуряват здрава решетка за краставиците, ако искате да ги отглеждате като увивни растения.

Още по-добре, ако имате проблем с миещи мечки и тези животни ядат царевицата ви, краставиците ще ви помогнат да ги отблъснете, тъй като по някаква причина миещите мечки мразят краставиците.

4. Грах и боб

Грахът и бобът са естествени азотфиксатори, което може да помогне за торенето на краставиците ви. По-важното обаче е, че те се радват на сходни условия за отглеждане и поливане, което ги прави лесни за отглеждане заедно. Просто се уверете, че не ги засаждате твърде близо един до друг, иначе ще се оплете. Храстовият боб може да е по-подходящ от стъбловия боб.

5. Копър

Обичате туршии с копър? Връзката „сключен на небето брак“ между копъра и краставиците важи и за етапа на растеж. Смята се, че копърът подобрява вкуса на краставиците, но по-важното е, че цветовете на копъра привличат полезни насекоми като паразитни оси, които след това се хранят с краставични бръмбари и листни въшки.