Това е най-добрият сорт грозде за вино

Въпреки че има хиляди сортове грозде, ограничен брой от тях се използват за производство на вино. Това са тези, които виреят добре в специфични регионални климатични условия и дават вкусни вина.

По-долу са описани само няколко от многото популярни сортове грозде, подходящи за отглеждане в България. Направете проучване обаче, тъй като има много избор и много ще зависи от условията на отглеждане във вашия регион и от вида вино, което харесвате. Конкретни сортове произвеждат червени или бели вина с широк спектър от характеристики, които влияят на вкуса и аромата.

Шардоне: Този бял винен сорт грозде, произхождащ от Франция, е по-студоустойчив от много други сортове Vitis vinifera и това го прави по-лесен за отглеждане в по-широк брой северноамерикански региони. Дава ранни и надеждни плодове, но е силно податлив на гроздово гниене Botrytis.

Пино блан: Произхождащ от Германия, този бял винен сорт грозде е подобно на студоустойчив като Шардоне, но не е толкова засегнат от проблеми с гниене на гроздовете, причинено от Botrytis.

Каберне совиньон: Този популярен сорт червено грозде е известен и с това, че е по-устойчив на студ и болести от много от своите роднини. Качеството на виното обаче може да варира и най-добри резултати се постигат в по-топлите региони.

Пино ноар: Известен с производството на висококачествени червени трапезни вина, този сорт узрява рано и е сравнително студоустойчив. За съжаление, това е друг сорт, който може да бъде засегнат неблагоприятно от гниене на гроздовете. За да се получи успешна реколта, е необходимо внимателно управление на лозите по отношение на резитба и циркулация на въздуха.

Подрязване

Адекватното разстояние, резитба и формиране на лозите са жизненоважни за получаване на добра реколта и намаляване на случаите на гъбични заболявания. Повечето сортове грозде се нуждаят от няколко сезона, преди да дадат реколта. И тук е важно да се направи проучване, за да се научат за жизнеспособни системи за подпъхване и подкрепване, както и за подходящи техники за резитба през първите няколко години от растежа. Въпреки че лозите могат да растат до 18 метра, те обикновено се подрязват на височина от 10 до 2,7 метра, с подобен размах, за производство на вино.

Размножаване на обикновено грозде

Обикновено гроздето се размножава от спящи, зрели дървесни резници. Ето как:

Вземете едногодишен резник и го отрежете с дължина 30 см с няколко пъпки по него.

Потопете резника в хормон за вкореняване и го поставете във влажна, но не наситена почва.

Покрийте резника с прозрачен найлонов плик, за да запазите влагата, и го поставете на място с ярка индиректна светлина, но не на пълно слънце.

Проверявайте го ежедневно и поддържайте почвата влажна.

След няколко седмици, когато резникът покаже нов растеж, преместете го навън на защитено място за седмица или две, като го предпазите от пълно слънце, преди да го пресадите на постоянното му място.

Винаги е добра идея да засадите повече резници от необходимото, тъй като е малко вероятно всички да се прихванат.

Отглеждане на обикновено грозде от семена

Покълването може да отнеме до 12 месеца за обикновено грозде, отглеждано от семки. Ето как:

Посейте семената в студена рамка на разстояние около 3 см. едно от друго.

Поддържайте почвата влажна.

Семената трябва да покълнат около две седмици.

Оставете семената да преминат през период на студена стратификация от един до два месеца, за да увеличите шансовете им за успешно покълване.

След като разсадът има листа, пресадете го в саксии с диаметър 4 инча.

Презимуване

Докато презимуването на лозите зависи от вида грозде, в по-студен климат лозите се покриват с няколко сантиметра почва. Мулч може да се добави отгоре за допълнителна изолация (както и сняг, ако времето позволява). След като листата опадат и лозите са в латентно състояние, можете да подрежете лозите, но оставете някои пъпки като предпазна мярка, в случай че лозите се повредят от слана.

Често срещани вредители/болести

Многобройните болести и вредители, които атакуват обикновената грозде, правят отглеждането ѝ трудоемко. Осигурете достатъчно разстояние между лозите си, за да осигурите добра циркулация на въздуха. Това е важно за контрол на болестите. Обикновената грозде е известна с това, че е податлива на болести, които включват антракноза , черно гниене, гниене на гроздето Botrytis, плесенни заболявания и брашнеста мана.

Обикновената гроздова лоза е податлива и на множество насекоми (търговските производители трябва да пръскат лозята си, за да предотвратят нападения от тези вредители), включително бълхи , гроздови молци, японски бръмбари , цикади и брашнести дървеници .

С узряването на лозите и започването им да дават плодове, може да се наложи да се осигури мрежа, за да се предотврати поглъщането на трудно спечелената ви реколта от птици и други диви животни.