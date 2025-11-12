Вземете резници от това любимо растение преди зимата

Чували ли сте за популярния метод за създаване на зашеметяващи саксийни декорации? Той включва използването на едно растение, което е „впечатляващо“, за да добави цвят и драматичност, заедно с „пълнител“, който запушва всички празнини, и „разпръсквач“, който издърпва листата извън границите на саксията. Е, един чудесен разпръсквач, който си струва да имате предвид, е сладката картофена лоза (Ipomoea batatas).

Това привлекателно увивно растение може бързо да се разпространи, така че често се засажда в саксии за открито, за да се държи под контрол, като същевременно се възползва от яркозелените, лилави или многоцветни листа. Въпреки че декоративните сортове обикновено не цъфтят, те са обичани заради заострените си листа и гъстата си зеленина. Поради това може да е жалко да се сбогуваме с тези едногодишни растения, когато настъпи зимното време.

Но не се притеснявайте! Сладкият картоф е едно от най-лесните растения за размножаване чрез резници , което ви позволява да запазите част от любимото си растение и да отгледате изцяло ново. Като вземете резник от това растение, можете да внесете част от него на закрито, където е по-вероятно да оцелее при по-топлите вътрешни температури. А след като размножаването ви започне да се вкоренява, ще имате избор дали да запазите лозата като стайно растение на закрито или да я преместите обратно навън, след като опасността от минусови температури отмине.

Как да размножим лоза от сладки картофи преди зимата

За да размножите вашия сладък картоф чрез вземане на резници, първо пребройте около пет или шест листа от края на едното стъбло и отрежете точно зад последния лист. След това откъснете два или три от листата, които са най-близо до основата. Тези места са мястото, където ще се появят корените, така че следете тези области за първите признаци на растеж.

След като сте взели резника, просто потопете отрязания край във вода в съд по ваш избор. Уверете се, че го поставяте на слънчево място и поддържайте водата чиста и доливана. Избягвайте да оставяте листата да потапят във водата. Има различни видове хормони за вкореняване, които можете да използвате, за да ускорите процеса, но ако размножавате сладкия си картоф във вода, най-добре е да използвате течна версия, като промотор за размножаване на стайни растения.

Когато корените пораснат до около 1,25 см дължина, можете да пресадите резника в саксийна почва. Уверете се, че новият съд има добър дренаж и че почвата е влажна, но не и наситена с влага. Можете да изнесете растението обратно навън, след като нощните температури са над 4 градуса по Целзий. Като алтернатива, можете да изберете да държите растението вътре за постоянно. Като стайно растение, то може да бъде дори по-лесно за грижи от вашите драматични потос и други обикновени стайни растения.