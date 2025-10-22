Вземете тези резници СЕГА - гарантирано ще се вкоренят

Вземането на есенни резници от овощни дървета и храсти може да бъде невероятно удовлетворяващ и много лесен начин да получите повече от плодовете, които обичате да отглеждате, без допълнителни разходи.

Овощните дървета, които растат от резници, са клонинги на майчиното растение. За разлика от това, размножаването чрез семена оставя крайния продукт на произвола на генетичната комбинация – и освен това обикновено отнема повече време.

Най-добрите есенни резници от овощни дървета и храсти

Есента е идеалното време за вземане на резници от твърда дървесина. Това са резници от зрели, вдървени клони или лози. Резниците от мека дървесина или зелени резници са пресни, нови издънки, взети по време на вегетационния период.

Ако искате успешно да вкоренявате резници от растения, растежът и развитието на резниците от твърда дървесина може да отнеме повече време, но процентът на успех обикновено е по-висок, отколкото при резниците от мека дървесина. Ако имате време и търпение, е много полезно да направите есенни резници от твърда дървесина за любимите си плодове.

Твърдолистните резници се вземат през есента по време на покой. Търсете дървесни издънки, които са били нови през лятото, но са се втвърдили. Вземете резник от частта на растението, която е растяла енергично, за най-добри резултати при вкореняване.

Използвайте чисти, остри ножици, за да улесните процеса. За да ви е по-лесно да запомните кой край на резника е долен, направете горния плосък, а долния диагонален. Ето някои от най-добрите резници от овощни дървета и храсти през есента.

Смокини

За размножаване на смокинови плодови дървета през есента, вземете резници от едногодишни растения и се уверете, че резниците са с дължина 20-30 см. Резниците трябва да включват няколко възела (издатини, от които ще получите нов растеж).

Потопете отрязания край в коренов хормон, за да подпомогнете по-бързия растеж на корените. За най-добри резултати се уверете, че резниците ви от смокини са вкоренени в почва, която е влажна, но не твърде мокра и топла – поне 21°C.

Цариградско грозде

Обикновено резниците от цариградско грозде се вземат по време на зимната резитба, но можете да ги вземете и през есента с голям успех.

Вземете резниците веднага след като последните листа опадат през есента или по всяко време през периода на покой. Направете всеки резник с дължина 20-30 см и го засадете във влажна, добре дренирана почва.

Ако правите няколко резника, уверете се, че са на разстояние 20 см един от друг в саксията. Поставете всеки резник наполовина в саксията или почвата. След като се вкоренят, поставете резниците на място с лека сянка.

Черница

За размножаване на черничеви дървета през есента, вземете няколко резника с дължина около 25-30 см и дебелина на молив. За да отглеждате черници от резници, поддържайте ги влажни на топло място и ги пресадете навън през пролетта.

Боровинка

За най-добри резултати с резниците от боровинки, използвайте влажна почва или леко киселинна среда и нанесете хормон за вкореняване върху отрязания край. Текстилни контейнери са чудесни за резници от боровинки, тъй като те засилват циркулацията на въздуха и предотвратяват гниене. Засадете вкоренените си резници следващата пролет на слънчево място с киселинна, добре дренирана почва.

Касис

Тези плодни пръчки са роднини на цариградското грозде и подобно на цариградското грозде, те се вкореняват лесно от спящи резници от твърда дървесина. Вземете дълги резници, които са около 30 см, и отстранете всички меки връхчета. Заровете резниците така, че около две трети от всеки резник да бъдат заровени в почвата за вкореняване.

Малина и къпина

Можете да вземете и веднага да вкорените резник от мека дървесина през пролетта или да вземете по-зрели резници през есента.

Вземете есенни резници с дължина 15-20 см и дебелина като молив и ги засадете във влажна почва за саксии или директно в земята. Заровете ги така, че няколко възела да са под повърхността на почвата. Можете също така просто да извадите издънка от земята около майчиното растение и след това да я пресадите някъде другаде.

