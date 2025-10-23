Задължителна резитба на тези дървета през октомври

Когато настъпи октомври, листата започнат да падат и се появи по-хладно време, може би се замисляте за всички неща, които трябва да направите около къщата и двора си, за да се подготвите за зимата. Ако имате дървета в имота си, които искате да подрежете, помислете два пъти, преди да грабнете ножиците за резитба. Въпреки че дърветата трябва да се подрязват, за да останат здрави и да продължат да растат силни, не е добра идея да започвате да ги режете, когато пожелаете. Някои дървета реагират по-добре на подрязване по различно време на годината. Широколистните дървета, например, са чудесен вид дървета, които можете да обмислите за подрязване през октомври, преди да се наложи студеното време.

Широколистните дървета хвърлят листата си през есента и преминават в състояние на зимен латентен период. Когато листата са окапали, е по-лесно да се забележат областите на дървото, които се нуждаят от внимание, като мъртви клони или пренаселени зони, които се нуждаят от прореждане. Разбира се, важно е да се погрижите за безопасността, преди да се опитате сами да подрязвате дърветата през есента. Уверете се, че разполагате с цялата необходима екипировка и знаете как правилно да боравите с нея. Ако не сте сигурни дали да се справите сами с проекта, е добре да се свържете с професионалист.

Брези

Брезите (Betula spp.) са чудесни градински дървета заради уникалния си модел на кората. Важно е да се подрязват ежегодно, тъй като обикновено нямат много дълъг живот, но подрязването им може да помогне за удължаването му. Само не ги режете през пролетта или лятото, когато е по-вероятно да „кървят“, което означава, че по линиите на рязане може да се разлее прекомерно количество сок. Както при другите широколистни дървета, брезите е по-добре да се подрязват през есента. Само се уверете, че не режете повече от 25% наведнъж, иначе дървото може да отслабне и да умре.

Медени акации

Дърветата Gleditsia spp. са друго дърво, което може да се подрязва през октомври. Тези дървета се забелязват по тръните, растящи на струпвания по ствола, което изисква допълнително внимание при грижата за дървото. Има обаче сортове без тръни, които са по-често срещани в градовете. От клоните му растат и сладки плодови шушулки, подобни на шушулките на грах. Докато медената акация може да се нуждае от малко допълнително подрязване, когато е по-млада, тя изисква по-малко подрязване с напредване на възрастта. Подрязването ѝ на всеки три до пет години ще бъде достатъчно, за да се поддържа здрава.

Орехови дървета

Ореховите дървета (Juglans spp.) ще растат добре и ще дават изобилие от орехи в правилната, добре наторена почва. Те могат да развият големи корони, както и да бъдат много високи и широки . Може да се наложи да ги подрежете, ако не искате да прераснат в пространството ви. Но разбира се, не забравяйте да ги подрежете през есента, за да избегнете прекомерно отделяне на сок и да премахнете всички мъртви или болни клони. Има много градинарски митове за ореховите дървета , но те все пак могат да бъдат чудесни дървета за двора или градината – просто бъдете внимателни какво засаждате под тях.

Чинарни дървета

Чинарът (Platanus spp.) има десет различни вида големи, широколистни дървета, включително популярния лондонски чинар, който всъщност е хибрид на американския и ориенталския чинар. Те са популярно градинско дърво заради лесната си грижа, да не говорим за това колко естетически приятни са. Те са здрави дървета, които не се поддават на болести много често. Подрязването им е важно, тъй като могат да растат бързо. За щастие, те реагират добре на подрязване и това през есента помага да се поддържат здрави и силни.