Задължително направете резитба на тези дървета през август

Подрязването на овощни дървета през август може да изглежда нелогично. Може би си мислите, че трябва да оставите ябълковите и крушовите си дървета на мира, докато плодовете узреят.

Навременната лятна резитба може да окаже огромно влияние върху качеството на реколтата.

Някои внимателни резитби сега ще доведат до по-добро качество на плодовете по-късно тази година. Така че, ако се чудите кои растения да подрежете през август, добавете тези плодни дървета към списъка си.

Да се научите как да подрязвате овощни дървета през лятото е по-малко въпрос на силно подрязване и повече на внимателна намеса, като подрязвате само младите месести издънки.

Казано по-просто, целта е да се намали загубата на вода през ненужните листа и да се съсредоточи повече енергия върху узряващите плодове.

1. Кайсии

Много различни сортове вкусни кайсиеви дървета са популярни сред градинарите и с основание.

За да накарате кайсията да даде плод (и да произведе най-вкусните плодове), трябва да позволите на светлината да проникне в короната и да осигурите обилна вентилация. Сега е идеалният момент да проредите пренаселените растения, особено вътрешния листенца.

Внимавайте да не подрязвате прекалено силно, което би било грешка при подрязване на овощни дървета по това време на годината. Лятното подрязване не е за цялостно преформиране на дървото, а по-скоро за усъвършенстване.

Съсредоточете се върху прекалено облистени стъбла и пренаселени зони, като отрежете два или три листни възела над грозд плодове, като внимавате да не повредите плодовете, докато работите.

2. Ябълки

Независимо от сорта, който отглеждате, независимо дали е Russet, Jonagold, Gala или Fuji, резитбата през август е ключова. Ако отглеждате ябълки в бордюри или саксии , просто отрежете всички неплододаващи издънки, които консумират твърде много енергия.

Фокусирайте се върху най-горните издънки, като ги отрежете до няколко листни възела. Намаляването на издънките и гъстите кичури листа ще позволи на светлината да достигне до центъра на дървото. Една добра резитба може да им помогне да узреят и плодовете ви би трябвало да са готови през есента.

3. Круши

Както при ябълките, крушите са майстори в скриването на плодовете си под листните корони. През август специално подрязвам крушите , като прореждам стъблата и намалявам енергичните, непродуктивни издънки. Искате пъстра светлина да достига до всеки плод, дори до тези, скрити в центъра под старите клони.

И не забравяйте, че поддържането на инструментите ви остри е изключително важно при резитба на дървета, а използването на точилен камък наистина ще ви помогне да улесните работата десет пъти.

4. Дюля

Дюлевите дървета , с кадифените си, пухкави плодове, са изненадващо лесни за отглеждане, стига да им обърнете малко внимание през август.

Техните корони могат да станат толкова гъсти (и тежки) с плодове и листа, което означава, че слънчевата светлина трудно преминава през тях, а това е проблем, ако търсите плодове, които са достатъчно добри за желета, чатнита или просто като централна част на масата през есента.

Така че е важно да се научите как да подрязвате дюлеви дървета . Лекото прореждане на неплододаващи издънки може драстично да подобри процеса на зреене, като намали новите издънки до два или три листни възела.

5. Черница

Резитбата на черницата през август е по-малко свързана с оформянето и повече с практичността: премахване на гъстия растеж, който крие плодовете, и подпомагане на реколтата да бъде най-добрата досега.

Не е желателно да подрязвате безразсъдно, но отстранете енергични нови издънки, които засенчват реколтата. Но не забравяйте, че всяка силна резитба трябва да се извършва, когато дървото е в зимен латентен период.