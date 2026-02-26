Засадете тези семена на закрито през февруари за ярки, скъпоценни цветове във вашата лятна градина

След цялото плевене, поливане и гребене през предходните сезони, няма срам да си починете от натоварената градина през зимата. Но ако сте от хората, които се чувстват най-щастливи, когато ръцете ви са покрити с пръст, градинарството никога не е нужно да свършва . Можете да дадете на пролетната си градина преднина, като засеете семена на закрито. Статица е едно растение, което е идеален кандидат за тази практика. Статица (Limonium sinuatum) се отличава със здрави стъбла и стегнати, малки цветове, които се появяват в разрошени, ярки букети от розово, лилаво, синьо, жълто, прасковено или кремаво, в зависимост от сорта.

Известна още като морска лавандула, статицата е популярен избор за аранжировки от рязани цветя, обикновено служейки като ненатрапчив „пълнител“ за по-големи, по-ефектни цветове. В градината често се използва в бордюри или контейнери и се третира като едногодишно растение, въпреки че технически е краткотрайно многогодишно растение.

Това е така, защото от биологична гледна точка статицата е нетърпелива да се засади в земята по-рано от много пролетни растения. Може да звучи рисковано, но разсадът на статицата може да се засади лесно в градината ви, докато зимните температури и бурните ветрове все още са налице. Всъщност, когато растението е все още разсад, кратък студен период от няколко седмици може действително да го насърчи да цъфти по-бързо.

Засаждане, закаляване и прехвърляне на разсад от статиса в началото на пролетта

Въпреки че статисата теоретично може да се започне през февруари, конкретният срок може да варира. Като цяло, трябва да планирате да започнете семената 6 до 8 седмици преди последните слани за сезона. Подгответе тавата си за семена с влажна почва, лека нагревателна постелка и ярък, слънчев прозорец или лампи за отглеждане. Внимателно поставете две или три семена върху почвата във всяка клетка на тавата. Семената могат да бъдат покрити много леко, но внимавайте да не ги заровите. Поддържайте температура на почвата около 21 градуса по Целзий, за да насърчите здравословното покълване. В рамките на две седмици би трябвало да видите как разсадът започва да се появява. Сега той може да бъде разделен, ако е необходимо, а температурата на почвата може да бъде понижена до около 15 градуса по Целзий.

Забележително е, че разсадът от статица може да е готов за своя дебют в градината само в рамките на 4 до 5 седмици. Но преди да го разсадите, е добра идея да закалите разсада си до 10 дни. Ако не сте сигурни какво означава да закалите растенията , това е просто бавно приспособяване към новата им среда. Преместете разсада на сенчесто, малко по-хладно място навън за няколко часа всеки ден, като постепенно увеличавате продължителността и условията, докато не може да понесе пълното слънце, без да се изгори.