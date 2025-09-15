Засаждане на декоративен чесън през есента: Ето как го правят добрите градинари

Декоративният чесън радва с поразителните си цветове в нюанси на лилаво, розово и жълто. За да се насладите на обилния му цъфтеж през пролетта и лятото, най-добре е да засадите луковици през есента. Разберете кога точно да поставите декоративен чесън, научете за най-красивите сортове и как да осигурите правилно вкореняване.

Кога да засадите декоративен чесън?

Декоративният чесън е луковично растение с дълги, твърди стъбла, носещи сферични съцветия. В зависимост от сорта, те могат да варират по цвят от бяло, през жълто, до различни нюанси на лилаво и виолетово. Обикновено цъфти от май до август, но точната дата също зависи от сорта. Големите и ефектни съцветия често красят градината дълго след цъфтежа, което го прави ценно допълнение към бордюри и алпинеуми.

За това растение е изключително важно да се придържате към периода на засаждане, който е между средата на септември и средата на октомври (в идеалния случай между 15 септември и 15 октомври). Засаждането през този период позволява на луковиците да се вкоренят добре преди зимата, което определя правилния им растеж и обилния цъфтеж през пролетта.

Представяме ви четири от най-красивите сортове декоративен чесън:

1. Гигантски чесън (Allium giganteum)

Това е най-популярният сорт декоративен чесън поради впечатляващите си размери – достига 1,2-1,5 м височина. Сферичните му съцветия с диаметър 12-15 см се състоят от гъсто разположени малки лилави цветове. Гигантският чесън има големи луковици с диаметър 5-7 см.

2. Афлатунски чесън (Allium aflatunense)

Този сорт достига височина 60-90 см. Има сферични, гъсти съцветия с диаметър 8-10 см и наситено лилав оттенък. Афлатунският чесън има средно големи луковици, обикновено достигащи 4-5 см в диаметър.

3. Златен чесън (Allium moly)

Нискорастящ сорт, известен още като южен чесън, който достига височина 30-40 см. Съцветията се състоят от малки, звездовидни, светложълти цветове, събрани в рехав, чадъровиден сенник. Златният чесън има малки луковици, обикновено с диаметър 1,5-2,5 см.

4. Чесън на Шуберт (Allium schubert)

Този сорт се откроява от другите декоративни чесъни поради отличителните си съцветия – лъчевидните му, дълги дръжки са покрити с лилаво-розови, звездовидни цветове. Този сорт достига височина 40-60 см и има средно големи луковици с диаметър 3-4 см.

Засаждане на декоративен чесън – основни правила

Засаждането на декоративен чесън е много просто. Първо, обърнете внимание на избора на правилното място. Чесънът расте най-добре на слънчеви места с плодородна, добре дренирана почва с pH от 6 до 7,2. Всички сортове се засаждат по подобен начин, но трябва да се обърне внимание на размера на луковицата – това определя правилната дълбочина на засаждане, която трябва да е три пъти по-голяма от височината ѝ. Луковица, засадена твърде плитко, може да бъде повредена от замръзване, докато засаждането твърде дълбоко най-вероятно ще ѝ попречи да поникне през пролетта.

В зависимост от сорта декоративен чесън, разстоянието между луковиците може да бъде 10-30 см – като се има предвид, че по-големите луковици трябва да се засаждат по-рядко. За да се осигури на растенията достатъчно място за растеж, разстоянието между редовете също трябва да бъде 10-30 см. Опитните градинари препоръчват да добавите 1-2 шепи компост или плодородна почва на дъното на дупката, което значително ще улесни установяването на растенията.

След засаждането полейте луковиците и нанесете слой мулч (напр. кора, дървени стърготини или шишарки), за да поддържате почвената влага и да предпазите луковиците от замръзване. Торете за първи път през пролетта, след като е започнал вегетационният период. Чесънът обикновено се пресажда на всеки 2-3 години.