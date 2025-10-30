Лудогорец се измъчи здраво, но с гол в 94-ата минута се класира за 1/8-финалите за Купата

Лудогорец се класира за 1/8-финалите на турнира за Купата на България, след като победи много трудно втородивизионния Черноморец Бургас с 3:2. Двубоят се игра на стадиона в Несебър като символичните домакини поведоха още в 8-ата минута. Родният шампион обаче направи пълен обрат благодарение на попаденията на Симеон Шишков и Иван Йорданов, който се разписа със страхотен изстрел от далечно разстояние. В 90-ата минута бургазлии изравниха чрез Драме, но гол на Чочев малко по-късно прати „орлите“ напред в турнира. Двубоят бе първи за временния треньор на Лудогорец Тодор Живондов начело на разградчани.

На почивката резултатът бе 1:1

Лудогорец стартира по-активно срещата, но тимът на Черноморец нанесе първия удар. В 8-ата минута Димитър Костадинов намери отлично Георги Стайков, който с прецизен изстрел прати топката в мрежата на българския шампион.

След попадението „орлите“ вдигнаха оборотите и стигнаха до изравнителен гол. В 18-ата минута Симеон Шишков се разписа след отлично центриране от корнер на Иван Йорданов. До края на първата част двата тима продължиха да търсят ново попадение, но до такова не се стигна и те трябваше да се оттеглят на полувремето при равен резултат 1:1.

Иван Йорданов донесе успеха на „орлите“

След почивката Лудогорец натисна съперника си в търсене на втори гол. В 59-ата минута Ерик Биле се оказа на добра позиция, но ударът му не застраши вратата на съперника. Секунди по-късно „орлите“ най-накрая вкараха. Иван Йорданов стреля от над 20 метра и матира стража на домакините.

Черноморец отговори с удар на Хюсеин с глава, но той не успя да затрудни Дамян Христов. В 90-ата минута усилията на бургазлии дадоха резултат и те стигнаха до изравнителен гол след попадение на Яя Драме. Радостта на домакините обаче трая кратко, тъй като в 94-ата минута Ивайло Чочев се разписа и прати Лудогорец напред в турнира за Купата на България.

