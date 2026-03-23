Защо листата на доматите пожълтяват?

Доматените растения могат да пожълтят листата си поради хранителни дефицити, включващи главно азот, желязо, магнезий и калий.

Дрейфът на хербициди и различни болести, включително ранна мана и късна мана, също могат да доведат до пожълтяване на листата.

Превантивните мерки включват правилно торене, управление на водата, избор на устойчиви на болести сортове и прилагане на сеитбообращение и стратегии за резитба.

Доматите са любима култура както сред начинаещите, така и сред опитните градинари, и двете групи се борят с общ проблем: листата на доматите пожълтяват. Доматите са предразположени към различни болести и фактори на околната среда, които причиняват обезцветяване на листата. За щастие има много начини да се избегнат тези проблеми и да се третират доматените растения с пожълтели листа, за да станат отново здрави. Първата стъпка преди каквото и да е лечение е да се идентифицира причината. Ето три основни причини, поради които листата на доматите пожълтяват, и какво можете да направите, за да поддържате доматените си растения здрави.

Хранителни дефицити

Доматените растения се нуждаят от много хранителни вещества, за да произвеждат тези вкусни плодове – особено азот. Признак на азотен дефицит е пожълтяването на по-старите листа, тъй като те изпращат хранителни вещества към младите растящи листа.

Недостигът на желязо и магнезий също може да причини пожълтяване на листата. Недостигът на желязо кара младите листа да изглеждат жълти със зелени жилки, докато недостигът на магнезий причинява петна или петна по по-старите листа.

Недостигът на калий кара краищата на новите листа да пожълтяват. Тъканта между жилките умира, ставайки кожеста. Други проблеми с недостига на калий включват жълти рамене по самия домат, състояние, което пречи на узряването на плода.

Как да торим домати

Подхранвайте растенията редовно с балансиран, пълен тор, който съдържа микроелементи. Най-добрият начин да определите нуждите от тор е чрез почвен тест, който ще ви покаже състава, pH и наличието на хранителни вещества във вашата почва. Разбирането на pH на почвата е важно, тъй като то може да ограничи наличието на определени хранителни вещества. Вашата почва трябва да има pH между 6,2 и 6,8 за доматите.

Като цяло, доматите се повлияват добре от влагането на 1,5 паунда тор 10-10-10 за 100 квадратни фута в горните 15 см почва преди засаждане. Допълнете растенията с допълнителен 1 паунд на 100 квадратни фута, след като започнат да се образуват първите домати, и повтаряйте на всеки три до четири седмици.

Ако наблюдавате прекомерен растеж на зелените растения, но малко плодове, намалете тора или използвайте смес с ниско съдържание на азот, като например 5-10-5. Не забравяйте да полеете растенията обилно след торене. Доматите се нуждаят от много вода по време на вегетационния период, от 2,5 до 5 см на седмица, в зависимост от вида на почвата и етапа на растеж.

Щети от хербициди

Доматите са чувствителни към дрейфа на хербициди, който може да причини забавен растеж, къдрене на листата и пожълтяване на листата (хлороза). Лесен начин за идентифициране на проблеми с дрейфа е да се огледа градината в по-широк план. Дрейфът на хербициди ще засегне много различни растения, не само вашите домати.

Болести по доматите

Доматите са засегнати от няколко растителни болести, много от които причиняват пожълтяване на листата. Едно от най-често срещаните е ранната мана, заболяване, причинено от гъбата Alternaria linariae , което обикновено започва в долната част на растението и се придвижва нагоре. Други признаци на заболяване могат да включват листни петна, деформирани плодове, извиващи се и увяхващи листа и покафеняване на стъблата. Освен ранната мана, доматените растения са предразположени към следните заболявания:

Късна мана

Септориоза по листата

Листна плесен

Бактериално петно

Некроза на доматената сърцевина

Гниене на букай

Антракноза

Фузариозно увяхване

Южна мана

Болест на разсада

Листата на доматите пожълтяват от фитофтора