Защо не трябва да слагате счупени яйчени черупки директно в почвата си

Черупките на яйцата съдържат калциев карбонат, който е полезен за растенията, но те трябва да бъдат напълно разградени или смлени, за да бъдат ефективни.

Някои растения предпочитат леко кисела почва, а добавянето на яйчени черупки може да промени pH на почвата, което да повлияе негативно на растежа.

Компостирането на яйчени черупки се препоръчва за предотвратяване на вредители и патогени, като същевременно се увеличава устойчиво хранителните вещества в почвата.

Чудите се дали приказките за използване на яйчени черупки в градината са всичко, което се говори? Яйчените черупки наистина съдържат много калциев карбонат, важен минерал за клетъчната структура на растенията и здравето на почвата. Доматите могат да страдат от гниене на цветовете, индикация за недостатъчен калций, която се проявява по плодовете като кафяви или черни петна. Но простото добавяне на счупени яйчени черупки в почвата и оставянето им да се разложат не означава, че растенията имат достъп до калций.

За да усложни нещата, растение, показващо признаци на дефицит на калций, не означава непременно, че в почвата няма достатъчно калций. „Усвояването на калций може да бъде затруднено от прекалено киселинна почва, почва с много високи нива на калий, прекомерна употреба на конкурентни амониево-нитратни торове или много суха почва“, казва Мери Джейн Дюфорд, сертифициран майстор градинар, пермакултурен дизайнер на градини и основател на Home for the Harvest. Не само това, но някои растения не обичат яйчени черупки в почвата.

Ето какво трябва да знаете за яйчените черупки и защо често е най-добре да ги добавите към компостната купчина, вместо да ги използвате като богата добавка за вашите растения.

Защо счупените яйчени черупки не осигуряват хранителни вещества

Черупките на яйцата трябва да бъдат напълно разложени или смлени, за да бъдат хранителните вещества достъпни за растенията и почвата. „Калцият, съдържащ се в черупките на яйцата, въпреки че е полезен хранителен елемент за растежа на растенията, не е леснодостъпен за растенията в краткосрочен план“, казва Чад Масура, основател на Rosy Soil.

„Корените на растенията абсорбират минералните хранителни вещества като разтворени йони“, съгласява се Дърфорд. „Сухите парченца яйчени черупки съдържат доста калций, но той все още не е под формата на разтворени йони.“ И така, как се получават ползите? „Яйчените черупки трябва да се разградят, преди парченцата калций да станат достатъчно малки, за да бъдат абсорбирани от корените на растенията“, казва Дърфорд.

Кои растения не обичат яйчени черупки?

Не само че счупените яйчени черупки не осигуряват очакваните ползи, но и някои растения няма да харесат как променят pH-то на почвата.

„ Растения като ягоди , боровинки, къдраво зеле и зеле предпочитат леко кисела почва и добавянето на яйчени черупки може да причини повече вреда, отколкото полза“, казва Джен Макдоналд, сертифициран градинар по биологично производство и съосновател на Garden Girls, компания за градински дизайн, базирана в Хюстън, Тексас. Ако искате да подхраните тези растения, най-добре е да използвате тор, формулиран за киселиннолюбиви храсти и растения.

Черупките на яйцата могат да привличат вредители

Черупките от яйца също могат да доведат нежелани гости, които предпочитате да не тичат из градината. „Черупките от яйца могат да привлекат вредители като гризачи или насекоми, които може да дойдат да търсят храна“, казва Дюфорд.

Черупките на яйцата трябва да се почистват, преди да се използват в градината или да се хвърлят в купчината компост, за да се избегне разпространението на патогени. „Изплакването (на черупките на яйцата) е важно, за да се избегне замърсяване със салмонела“, казва Макдоналд.

Защо компостирането на яйчени черупки е по-добра идея

По-добър вариант е да поставите черупките от яйцата си в купчината компост , въпреки че може да отнеме много време, за да се разградят напълно. Компостът е богата добавка, която можете да добавите към почвата преди засаждане или да използвате, за да осигурите хранителен тласък на растенията си по време на вегетационния период. „Прилагането на готов компост в зеленчуковите градини винаги е по-здравословна идея според мен“, казва Макдоналд. „Растията, хранещи се с много азот (домати, тикви, патладжан и чушки), ще се възползват от добавяне на компост през всеки вегетационен период.“