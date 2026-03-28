Алея на детската рисунка и Дърво на добротата оживиха Зоопарк Ловеч

28 март 2026, 9:08 часа 205 прочитания 0 коментара
Снимка: Зоопарк Ловеч
Алея на детската рисунка бе открита в Зоопарк Ловеч. Тя е част от творческата инициатива на детската писателка Милена Димова и управителя на зоологическата градина, д-р Ивайло Станков. Под надслов "Аз обичам животните, те са мои приятели" организторите получиха стотици рисунки от много краища на страната. Най-активни бяха учениците от Ловеч, Летница, Луковит, Троян, Тетевен, и по-малките населени места: Бежаново, Торос, Лесидрен, Кирчево, Катунец.

Детската авторка и д-р Станков дадоха старт на новия приказен сезон в зоопарка наречен "Приказки за деца с добри сърца". Гости на събитието бяха ученици от ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в село Бежаново, община Луковит и ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" в кв.Гозница – Ловеч. Те посадиха и Дърво на добротата, предоставено на организаторите от ИПЖЗ Троян. Много искрено послание, сътворено от Милена Димова като вълшебен ритуал изричаха децата, докато го полагаха в пръстта:

Бъди красота за очите ми!

Бъди въздух за дробовете ми!

Бъди сянка за тялото ми!

Бъди вкусна храна за стомаха ми!

Бъди дом за пчели, пеперуди, калинки и птици!

Бъди ми верен стража, когато облегна гърба си на теб!

Расти мое чудо, расти и бъди добър пример за вярата ми в чудеса!

Учениците с радост позираха пред своите рисунки, които по думите на д-р Станков ще подействат за визуалното обогатяване на някои животински видове, които са силно чувствителни към цветове и шарки. Птиците (например гълъбите) имат способността да разграничават художествени стилове и сложни изображения, докато при големите котки сложните визуални модели могат да провокират внимание. Целта на детската писателка и управителя бе постигната -  визуално обогатяване на средата за животните и мощен механизъм за изграждане на емпатия у посетителите, защото когато децата рисуват животни, те създават дълбоко емоционална връзка с тях.

Веселата цветна среща завърши с приказен авторски спектакъл, артистично поднесен от детската писателка, в който главен герой стана самият д-р Станков. Приказният час завърши с послание от авторката: "Да си директор на зоопарк не означава да държиш ключовете за катинарите, а да държиш ключовете към сърцата на всички живи същества. До нови срещи, деца с добри сърца!"

 

Весела Софева
