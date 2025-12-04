Фестивалът на доброволческите каузи “ДОБРОфест” се завръща

Си Ви Ес – България и Амнести Интернешънъл България ще отбележат заедно Международния ден на доброволеца (5 декември) и Международния ден за правата на човека (10 декември) с традиционния вече фестивал за доброволчество “ДОБРОфест” на 10 декември в Централен дом на архитекта в София. Събитието включва изложение на организации с каузи, които активно търсят доброволци, и паралелна програма с разнообразни събития, посветени на активизма и правата на човека.

Повече за “ДОБРОфест” 2025

Над 30 организации, сред които Грийнпийс, Българска хранителна банка, Асоциация Анимус от България и други международни, ще представят своите инициативи в 10 категории каузи. Ще може да се потопите в темите за правата на човека и жените, през миграцията, образованието, културата и опазването на околната среда, до ЛГБТИАК+ общността, здравето и правата на животните.

“Доброволчеството е като семенце - нужно е да попадне в добра почва, за да покълне.” - казва Катерина Стоянова, председателка на СиВиЕс-България - “ДОБРОфест ще даде шанс на вашите идеи, желания и умения да пораснат в кауза, която да отглеждате с грижа и смисъл.” До това ни води и тазгодишният надслов “Хора за каузи. Каузи за хора.”

Паралелна на изложението програма предлага възможност на посетителите да се задълбочат в темите през лични истории и артистични интервенции. От 15.30 часа всеки ще може да даде израз на активизма си чрез творчество с "Работилница за плакати" с артистите Изабела Маркова, Здравка Будинова, Тодор Георгиев и Николай Петрусенко. В 16:30ч. започва "Жива библиотека: Доброволчество и права на човека" с участието на доброволци и защитници на правата на човека с опит. В рамките на индивидуални срещи с тях ще бъдат предизвикани вашите възприятия към активизма и правата на човека. През целия следобед гостите на ДОБРОфест ще могат да напишат писмо за освобождаването на несправедливо осъден активист за правата на човека, като се включат в глобалната кампания „Пиши за права“ на Амнести Интернешънъл.

Денят ще завърши с поредното издание на "Разговори за правата на човека", месечната нетуъркинг среща на Амнести България, на която са поканени всички активни хора, които вярват, че позитивната промяна започва с разговор и споделяне и най-вече с участието ни в каузите, които са важни за нас.

