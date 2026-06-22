Фурор на България на Балканската математическа олимпиада

Невероятен успех за България на тазгодишната Балканска математическа олимпиада за младежи 2026 (JBMO).

Такава оценка дава на представянето на страната ни в свой Фейсбук пост математикът Галин Тотев, дългогодишен състезател, участвал и печелил много награди в състезания и форуми.

"България се завръща от Балканската математическа олимпиада за младежи 2026 (JBMO) в Румъния с 3 златни и 3 сребърни медала!", обяви Тотев.

На престижното състезание България е на второ място в крайното отборно класиране.

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Златни медали за страната ни са завоювали:

Стоян Балтов

Иван Климентиев

Мати Джеймисън

Със сребро са се окичили:

Борис Георгиев

Васил Василев

Кристиан Атанасов

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"Този резултат не е само на шестимата. Зад него стоят десетки състезатели, които се бориха за място в отбора, тренираха заедно и вдигат нивото всеки ден. Без силна конкуренция у дома няма силно представяне навън. Поздравления за всички, участвали в подготовката - учители, ментори и състезатели", коментира още Тотев.