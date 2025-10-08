Джерард не спести нищо на един от големите любимци в Ливърпул, който разочарова феновете

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард публично коментира решението на Трент Александър-Арнолд да напусне мърсисайдци през лятото, за да се присъедини към Реал Мадрид. Стиви Джи сподели, че той не би постъпил по този начин, като смята, че Трент е предприел голям риск да напусне клуба, в който е обожаван и с който може да продължи да печели трофеи. От гледната точка на фен, Джерард заяви, че би попитал Трент "Какво правиш?" относно това негово решение.

Джерард скастри Александър-Арнолд за решението му да напусне Ливърпул

"Аз не бих постъпил така. Мисля, че той пое огромен риск. Трент е изумителен футболист, много талантлив, един от най-добрите подавачи, които съм виждал. В една категория е с Бекъм и Скоулс, без съмнение“, каза бившият капитан на Ливърпул в подкаста на Рио Фърдинанд. "Но той рискува, напускайки Ливърпул в най-добрите си години, когато му предлагаха нов договор. Надявам се всичко при него да е наред, защото обичам това момче", допълни Стиви Джи.

"Мога да разбера защо е взел такова решение. Там играе най-добрият му приятел Джуд Белингам. Може би е искал да отправи предизвикателство към себе си. Той спечели всичко с Ливърпул. И тази част я разбирам много добре. Но ако погледнем на това от позицията на фен на Ливърпул – какво правиш? Ти беше в един от най-добрите отбори в Европа, печелеше трофеи, за които аз все още мечтая. Вдигна купи в Европа. Ти си един от ключовите играчи. Феновете те обожават. Какво правиш? Но това го казвам от позицията на фен", завърши Джерард.

Трент Александър-Арнолд е продукт на школата на Ливърпул, а мнозина таяха надежди, че той ще бъде наследникът на Джерард. Десният бранител обаче предпочете да премине в Реал Мадрид, където изпитва сериозни трудности в адаптацията си в първите няколко месеца. Иначе в момента Джерард е желан от един от най-успешните клубове на Острова, като англичанинът на този етап е без работа като треньор.

