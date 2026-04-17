На 16 април Националният исторически музей отбеляза за втора поредна година Деня на дарителя – инициатива, посветена на признателността към всички личности, организации и компании, които чрез своите дарения допринасят за съхраняването на българската историческа памет и за обогатяването на музейните колекции.

Денят на дарителя се отбелязва ежегодно на 16 април – датата, на която през 1975 г. Иван Янев Табаков прави първото дарение за Националния исторически музей. Така датата се е утвърдила като символ на приемствеността в грижата за българската памет и като израз на уважение към дарителството като важна част от мисията на музея.

Инициативата постепенно се утвърждава като важна традиция в живота на музея и се провежда по идея на директора доц. д-р Бони Петрунова. В своето приветствие тя подчерта, че всяко дарение представлява ценен принос към съкровищницата на българското културно наследство, и открои ролята на музейните специалисти, които с професионализъм и отдаденост съхраняват, изследват и популяризират националната памет.

По време на церемонията беше връчена наградата на Националния исторически музей „Лъв – Пазител на наследството“. Отличието беше присъдено на г-н Марин Райков, заместник-министър на външните работи, в знак на признание за неговия принос към представянето на българските културни ценности в международен контекст и за усилията му в утвърждаването на културното присъствие на България зад граница. Наградата беше връчена от проф. д-р Кирил Топалов.

В рамките на церемонията бяха връчени и грамоти за дарителство на физически лица, организации и компании, подкрепили дейността на музея през изминалата година.