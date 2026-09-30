Намеса в изборите: Путин подкрепя сърбите в Босна и Херцеговина

Руският диктатор Владимир Путин изразил подкрепа за босненските сърби за вота в Босна и Херцеговина в неделя, предаде Associated Press, позовавайки се на RTRS. Това стана ясно след като проруски настроени политици от управляващите среди на босненските сърби се срещнаха с Путин, броени дни преди общите избори в Босна, насрочени за този уикенд. За целта сепаратисткият лидер Милорад Додик и министърът Саво Минич в Москва.

Вотът в Босна и Херцеговина

Около 3,4 милиона избиратели в Босна ще гласуват за състава на мултиетническото президентство, централния парламент и институциите на двете съставни части на страната (ентитети). Тази сложна институционална структура е създадена чрез Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна от 1992–1995 г.

Додик не е в Москва за първи път

Додик, който е бивш президент на Република Сръбска (частта от Босна, населена предимно със сърби), е убеден привърженик на Русия и е посещавал Москва и преди минали избори.

Въпреки че му е забранено да заема държавни длъжности в Босна, Додик остава лидер на управляващата партия „Съюз на независимите социалдемократи“ и доминира в предизборната кампания в сръбската част на страната.

Макар и ключов съюзник на Русия на Балканите - Додик многократно е влизал в конфликт със западните представители, наблюдаващи мирния процес в страната. По време на управлението на администрацията на Байдън той беше обект на американски санкции. ОЩЕ: Не дипломат, а бивш военен: Пенсиониран генерал ще е посланик на САЩ в Босна и Херцеговина