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Северна Македония разби терористична клетка на ИДИЛ (СНИМКА)

30 септември 2026, 9:52 часа 420 прочитания 0 коментара
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Северна Македония разби терористична клетка на ИДИЛ (СНИМКА)

Република Северна Македония обяви, че е разбила терористична клетка, свързана с т. нар. „Ислямска държава“ (ИДИЛ) в Скопие. При операцията са арестувани петима души са арестувани, сред които е и предполагаемият лидер на мрежата. При съвместна операция с Агенцията за национална сигурност полицията претърси десетки сгради в Скопие. Иззети са няколко огнестрелни оръжия, включително снайперска пушка, боеприпаси и знаме на ИДИЛ, се казва в изявление на агенцията, предаде хърватската медия "Индекс" позоваваки се на Радио "Свободна Европа".

Наред с оръжията е конфискувана и голяма сума пари, съобщиха от македонското Министерство на вътрешните работи пред Радио "Свободна Европа".

Разпространяване на екстремизъм

Полицията съобщава, че сред задържаните е 34-годишен мъж, който е бил член на ИДИЛ и е активен в Северна Македония от 2023 г. „Той е индоктринирал млади хора да служат на целите на организацията, разпространявал е екстремистки пропагандни материали и е придобивал и боравил с огнестрелни оръжия“, се казва в изявлението.

Прокурорите потвърдиха, че 34-годишният мъж е обвинен в тероризъм. Той и двама други бяха обвинени още и в незаконен трафик на оръжие.

Твърди се, че е свързан с чуждестранни терористични бойци Агенцията за национална сигурност заяви, че някои от арестуваните заподозрени имат „тесни връзки с чуждестранни терористични бойци“ по целия свят.

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Акциите са свързани с текущ съдебен процес

Полицията заяви, че акциите са свързани с текущ съдебен процес в Северна Македония и че „доказателства, получени чрез международна взаимна правна помощ“, са изиграли роля, но не предостави допълнителни подробности.

През последните две години в Северна Македония бяха арестувани над десет души за предполагаеми връзки с така наречената „Ислямска държава“. ОЩЕ: Трябвало да извърши атентат: Турското разузнаване залови високопоставен терорист (СНИМКА)

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екстремизъм ИДИЛ Ислямска държава Република Северна Македония
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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