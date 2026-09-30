От небето до земята: Еврото падна до годишно дъно спрямо долара

В началото на септември курсът на еврото се държеше над границата от 1,16 спрямо щатския долар и по нищо не изглеждаше, че в края на месеца вече ще е преминало няколко психологически граници и ще е достигнало до едногодишно дъно. Точно това се случи на 29 септември, вторник, когато единната европейска валута слезе до стойности, каквито за последно бяха регистрирани чак на 21 май 2025 г. (1,132 долара) - година и четири месеца по-рано. Все пак еврото затвори при малко по-висок курс и днес продължава бавния ръст нагоре.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 30 септември, за 1,1351, долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,11% над последното отчетено ниво във вторник.

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Европейската централна банка определи на 29 септември (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1355 щатски долара спрямо курс от 1,1378 долара на 28 септември.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 29 септември, когато слезе на ниво 1,1316 спрямо долара и затвори на 1,1339.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - 1,1631 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 септември 2026 г. - 1,1316.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.