6 храни, които тайно изцеждат енергията ви през деня

Енергийните спадове през деня могат да ви подскажат много неща – може да означават, че мозъкът ви се нуждае от почивка или че се нуждаете от сън. За съжаление, тези спадове могат да бъдат повлияни и от храните, които ядете (или не ядете).

Пропускането на хранения или закуски, защото сте заети или защото нямате време да приготвите нещо за ядене, може да бъде водеща причина да се чувствате уморени през деня, според д-р Кейти Янечек. Вашето тяло се нуждае от глюкоза от въглехидрати, за да произвежда енергия, плюс протеини и фибри, за да задоволи глада ви.

Чувството на прекалено глад може да доведе до спад на енергийните ви нива. Поради тази причина диетолозите съветват да ядете, когато тялото ви казва, че е гладно, обяснява д-р Мая Фелер. Опитайте се да избягвате да оставате повече от пет часа, без да ядете. И когато дойде време за ядене, внимавайте за храните, отнемащи енергията, които могат да направят деня ви по-труден, отколкото трябва.

Още: Топ 5 храни, които свалят холестерола и заменят месото на 100%

Защо някои храни ви правят уморени

Храните, които бързо повишават нивата на кръвната ви захар, също така им позволяват да спаднат драстично за кратко време, обясняват Фелер и Янечек. Вероятно ще получите наистина бърз прилив на енергия, но ще се сринете около 30 до 60 минути след това и ще се почувствате отново уморени.

Ултрапреработените храни и напитки са известни с това, казва д-р Янечек. Те обикновено са с високо съдържание на захар и рафинирани въглехидрати, но с ниско съдържание на протеини, фибри, витамини и минерали.

Рафинираните въглехидрати (като тези в бисквитите и печените лакомства) имат добър вкус в момента, но не задоволяват глада ви за дълго, казва д-р Фелер. Въпреки че е добре да се насладите на сладко, най-добре е да имате предвид времето и да се уверите, че енергийните ви нива не спадат, когато трябва да са високи. Ако напоследък се чувствате много уморени, прочетете, за да видите дали това се дължи на храните, които ядете.

Още: Никога не яжте това на празен стомах - лекарите предупреждават за сериозни последствия

6 храни, които отнемат енергията ви

Подсладени напитки

Газираните напитки, сладките чайове, лимонадата, подсладените със захар води и енергийните напитки са пълни със захар, която може да намали енергийните ви нива. Една кутия сода съдържа около 10 чаени лъжички захар, а една кутия енергийна напитка съдържа 9 до 12 чаени лъжички захар.

Плодови сокове

Още: Лекари предупреждават: Избягвайте тези храни, ако имате колит

Въпреки че на етикета често пише, че няма добавени захари, ултрапреработеният характер на соковете означава, че няма почти никакви фибри, оставяйки само свободно плаващите захари. Във всяка чаша сок от има пет до девет чаени лъжички захар.

Храни, направени с бяло брашно

Бисквити, крекери, бял хляб и пица са примери за храни, направени с бяло брашно, рафиниран въглехидрат. Макар и вкусни, те не предлагат постоянната енергия, която може да търсите.

Чипс

Още: Диетолозите предупреждават: Тези 7 вида риба са най-полезните и най-чистите

Чипсовете са ултра преработени, рафинирани въглехидрати. Не само това, но те също могат да съдържат наситени мазнини, хидрогенирани масла или трансмазнини, които могат да повлияят на холестерола в кръвта.

Шоколад и бонбони

Това са захарни сладки, които попадат в категорията на ултрапреработените храни. Те не са най-добрите закуски, към които да посегнете, ако искате да предотвратите този скок в нивото на кръвната си захар. Не позволявайте обаче това да ви попречи да си хапвате сладко от време на време!

Печени лакомства

Още: Не е ябълка! Ето кой плод препоръчват кардиолозите за по-здраво сърце

Торти, бисквити, понички и сладкиши се правят от бяло брашно и обикновено се подслаждат с добро количество захар. Имайте предвид, че това не означава, че трябва стриктно да избягвате всички тези храни. Вместо това отделете време за тези лакомства и ги балансирайте с питателни ястия, така че да не повлияят драстично на енергийните ви нива.