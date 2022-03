Ако сутрин правите това, вероятно имате деменция

Деменцията нанася щети на мозъка, които могат да причинят объркване и промени в поведението.

Според д-р Кели О'Конър, в по-ранните етапи на когнитивните промени се забелязват някои промени в рутината на пациентите. Например много от тях забравят да сменят дрехите си.

Експертът обясни пред електронното издание Eat This, not That! кои са симптомите на деменция, засягащи рутината, свързана с обличане на дрехите.

1. Избор на облекло, което не е съобразено със сезона

Д-р О'Конър споделя, че при пациентите с деменция е нарушена изпълнителната функция на мозъка, именно тя контролира вземането на решения. Съответно те често не успяват да съобразят облеклото си според времето навън.

2. Събуждане с дрехите, носени навън

„Често хората с напреднала деменция отказват вечер да си сложат пижама“, казва д-р О'Конър. Ако все пак някой от семейството успее да ги убеди да сменят облеклото си преди сън, това води до смущения на съня им.

3. Забравяне на стъпките в обличането

Възможно е деменцията да наруши двигателното планиране, което означава, че индивидът може да има проблеми със стъпките в обличането. Например, да забрави от коя страна трябва да си облече панталона или че при обличането на яке първо трябва да прокара ръката си в ръкава.

4. Забравяне на дрехи

При пациентите с деменция се наблюдава често и това - пропускат важни дрехи от облеклото си, например бельото.

Ако забелязвате някои от тези симптоми при вас или при вашите близки, не отлагайте прегледа при специалист!

Важно: Статията е с информативна цел и предоставената в нея информация не може да замести консултацията с лекар! Единствено той може да постави диагноза и да предпише лечение!