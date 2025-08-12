Войната в Украйна:

12 август 2025, 18:14 часа 0 коментара
Дерматолог развенча мита за "добрата" натурална козметиката

Думата "натурален" се е превърнала в модна маркетингова примамка. Когато тази дума присъства на етикета на козметични продукти, производителите често поставят по-висока цена. "Съществува тенденция хората да приемат, че синтетично добитите съставки са вредни, а щом нещо е означено като "натурално", то трябва да е по-безопасно или по-добро за кожата им. Често това е погрешно схващане", предупреждава д-р Розалинд Симпсън, консултант дерматолог и доцент в Университета на Нотингам.

Първо, не всичко с етикет "натурално" е изцяло добито от природни източници. "Попаднах на едно просто изследване, което разгледа 100 продукта за грижа за кожата в Amazon, рекламирани като натурални. Само 42% от тях наистина бяха такива", каза Симпсън в интервю за "Гардиън". Всъщност повечето "натурални" продукти съдържали поне две синтетични съставки.

Това, че дадена съставка е растителна, не означава автоматично, че е нежна към всеки тип кожа. Растителни аромати и етерични масла като канела, чаено дърво, мента и линалоол могат да предизвикат раздразнения при някои хора. Ланолинът – овлажнител, извлечен от овча вълна – също е чест алерген. Някои синтетични аромати и оцветители могат да бъдат също толкова дразнещи, но не винаги е така – има и лабораторно разработени синтетични съставки, създадени да бъдат по-щадящи за кожата и с по-малък риск от реакции.

Заключението на Симпсън? Не всички натурални продукти са "добри" и не всички синтетични – "лоши".

"Важното е да откриете това, което вашата кожа понася добре и което отговаря на бюджета ви. При чувствителна кожа тя препоръчва продукти с минимален брой съставки. А ако подозирате, че даден продукт ви причинява реакция – дори месеци след началото на употребата – най-разумно е да го спрете временно, за да проверите дали именно той е причината", съветва експертът. 

Виолета Иванова
