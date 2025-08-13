Учени потвърждават: Този древен метод може да облекчи ревматизма

От древни времена хората са лекували ревматизъм чрез накисване и покриване на цялото тяло с горещ пясък. В древна Гърция и Рим хората казвали, че пясъкът има лечебни свойства срещу ревматизъм и артрит. Тези заболявания са автоимунни, което означава, че имунната система погрешно атакува собствените си клетки.

Пясъчна терапия срещу ревматизъм

Чистият пясък има изключителни терапевтични способности благодарение на минералите, които съдържа. Част от тях са натриев силиций, магнезий, калий, йод, хлор и калций, които се абсорбират от морето. Магнезият е много необходим за костите, зъбите, сърцето, нервната система и всяка клетка в тялото.

Когато тялото е покрито с пясъка, тези минерали успяват да проникнат в организма, носейки много ползи. Ползите са големи, защото усвояването става директно чрез кожата. Магнезият не се усвоява добре от храносмилателната система и усвояването от кожата при пясъчна терапия е по-голямо.

Пясъчната терапия съчетава благотворното въздействие на топлината и тези минерали. Пясъкът трябва да е топъл, но не горещ. При правилната температура (т.е. не прекалено горещо за понасяне), пясъкът постепенно отделя топлина, позволявайки на порите да се отворят и минералите да се абсорбират. Оптималната пясъчна терапия срещу ревматизъм трябва да е с продължителност от 20 до 40 минути.

Експертите, които подкрепят този вид терапия, казват, че пясъкът значително подобрява симптомите на ревматизъм. Помага при фрактури, ускорява заздравяването на костите, успокоява кожни инфекции и алергии, облекчава симптомите на остеопороза. Други специалисти смятат, че пясъчната терапия може да има ефект и срещу стреса и помага за пречистване на кръвта.

Неблагоприятни фактори:

Пясъчните терапии трябва да се съгласува с лекуващия лекар.

Те не трябва да се правят в най-горещия период от деня, когато жегата е твърде голяма и непоносима.

Тези терапии не са подходящи за хора, страдащи от сърдечни заболявания или високо кръвно налягане.

Въпреки че пясъчната терапия има дълга история и мнозина споделят за облекчение след прилагането ѝ, тя не бива да се приема като универсално решение. Всеки организъм реагира различно, а безопасността винаги трябва да бъде на първо място.

Най-добрият подход е терапията да бъде съчетана със съвременните медицински препоръки и под наблюдението на специалист. Така древната мъдрост и модерната медицина могат да работят ръка за ръка, за да подобрят качеството на живот и да внесат повече здраве и хармония в ежедневието.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.