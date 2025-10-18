Как БЕЗ ХАПЧЕТА да свалим високото кръвно веднага

Близкото до високата граница кръвно налягане не непременно вади на показ симптомите си. И често си нямаме идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които са свръхчувствителни към повишаването му и стават жертви на много болезнени усещания. Но реалността е, че преобладаващата част могат да не научат години наред, че страдат от него. Медицинските лица обикновено ни предписват да го държим под око внимателно, но в действителността по правило не се получава по този начин - ако се чувстваш отлично, не ти идва на ума, че може да се окажеш с проблем със високото кръвно.

Да страдаш от високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Често срещаните фактори са по-високо тегло, понижена физическа активност, вредна за здравето диета, повече цигари, ежедневни прекалявания с алкохола, по-високи нива на стреса, диабет, сбор от няколко хронични заболявания и в определени случаи генетична наследственост. Задължително е като се надрасне 43 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно.

Има редовни хипертоници, за които е много важно да поглъщат предписани хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които правят кризи неочаквано и рядко. Сред които и да сте обаче е уместно да имате представа кои са скритите полезни неща, които ще ви асистират да понижите кръвното за недълго време. И то докато сте у дома. Тези малки тайни не решават проблема с докторската работа, но могат да са от първа необходимост в най-ранния миг. Важно е впрочем да ги направите част от начина си на живот, понеже те вършат работа при голям брой здравни беди.

• Опитайте това

Канелата ,това чудо на природата, е прекрасна и приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва страшно полезни за физическото ви състояние лечебни качества. Понижава напрежението върху нервите и доказано има благоприятстващ кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Прибавате малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Добре е за вкус да прибавите лъжичка мед. Тази благоуханна смес работи веднагически.

• Природният лек - повече чесън

В домашната аптека, чесънът е популярен с толкова много предимства, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е популярен като един от най-класическите натурални антибиотици. Сваля високото кръвно, слага край на лошия холестерол. Ако не ви се нрави под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Непременно обаче е хубаво да е суров.

• Интересен трик

Съществува един любопитен трик, който е добре да вкарате в употреба. Първо трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После упражнете натиск надолу към ключицата. Това нещо се прилага 8-10 пъти за всяко ухо. Другата популярна ключова точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. При нужда и там е хубаво да проведете разтриване.

• Да си направим чай от каркаде

Ако съществува билка, която да е естествен съюзник в битката против високото кръвно налягане, това непременно е хубавата отвара от каркаде. Това е един от стабилните домашни прийоми за сваляне на вашето кръвно. И всъщност, има още голям набор полезни свойства. Поради начина, по който влияе на нервите, поема функцията и на антидепресант. Определено подсилва имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Техника за дишане

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние въздишаме. Затова в началото отпуснете тялото и съзнанието. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. Ако ви е трудно бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух за около 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за нови четири секунди. И го повтаряйте непрекъснато. Дишайте по този начин в рамките на 5-8 минути, а може и повече. С този прийом се засилва притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява.

• Охлаждане с компрес

Тук са ефективни два варианта, които да въведете в арсенала си. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и може да усетите благоприятен ефект. Другата ефикасна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е близо до ледената, достатъчно е да бъде хладничка.

• Повече мента

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за скочилото нагоре кръвно налягане. Той определено може да редуцира кръвното и благодарение на него да усетите търсенето облекчение.

• Ако има човек до вас...

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви напражи хубав масаж. Ключовите места са местата на тила. Задължителен е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките.

• Коприва и мляко - опитайте

А ето нещо страшно полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Приемаме по една чаша от природосъобразния лек при повишено кръвно налягане.

Списъкът от навици

Всичко предложено до този момент върши голяма работа в изненадващите ситуации. В случай, че сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да разгледате този полезен списък с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще е ход напред в сражението с високото кръвно.

- Започвайте деня с упражнения редовно. Чести разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 10-20 минути на ден за тези спортни занимания.

- Време е за полезни храни. Задължително зеленчуци, плодове, зърнени храни. Цялостно се вгледайте в диетата си, научете кое ви е проблем за здравето и го заличете от храненето си.

- Редуцирайте солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната обичайно е пресолена. Хапвайте вкъщи.

- Няма защо да спестяваме факта, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, поглъщат алкохол над необходимото. Таванът всъщност е не повече от бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако преминете тази доза е почти сигурно, че ще стигнете до високо кръвно. Така е и за цигарите - повече от 5-6 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Всекидневеният стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Дайте всичко от себе си да го намалите и да имате повече време за вас самите, за да сте по-малко напрегнати.

Ще се справите с тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са ежедневна практика, която може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!