5 биомаркера, които предсказват колко дълго ще живеете

Въпреки че дълголетието не е линейно понятие и някои хора просто живеят по-дълго от други (поради гени), факт е, че поддържането на здравословен начин на живот е един от основните начини за увеличаване на продължителността на живота. Освен това, с развитието на медицинските технологии с бързи темпове, има дори тестове, които могат да предскажат колко дълго ще живеете. Тези маркери показват състоянието на вашето тяло, заедно с нивата на възпаление, метаболитните показатели, сърдечните и чернодробните заболявания. Д-р Вас и експерт по дълголетие препоръчва тези 5 теста, които човек трябва да си направи, за да прецени здравето си и да работи върху пропуските възможно най-скоро...

АпоБ

Аполипопротеин B (ApoB) съществува като кръвен протеин, който покрива опасните частици LDL холестерол, циркулиращи в кръвта. Броят на частиците, които могат да образуват артериална плака, водеща до сърдечни заболявания, става видим чрез измервания на ApoB. ApoB служи като по-добър индикатор за риск от сърдечно-съдови заболявания, отколкото стандартните тестове за LDL холестерол.

Високи нива на ApoB съществуват при хора с инсулинова резистентност и диабет тип 2, тъй като тези състояния скъсяват продължителността на живота. Изследванията показват, че младите хора с повишени нива на ApoB ще развият сърдечно-съдови проблеми и диабет, преди да проявят каквито и да е симптоми. Здравословно сърце и по-дълъг живот става постижим, когато ApoB остане под 80 mg/dL, тъй като това помага за намаляване на образуването на артериални плаки и метаболитното натоварване. Редовните упражнения, комбинирани със здравословно хранене и специфични добавки, могат ефективно да намалят нивата на ApoB в кръвта.

С-реактивен протеин (CRP)

Черният дроб произвежда С-реактивен протеин (CRP) в отговор на възпаление в организма. Дългосрочно повишените нива на CRP в кръвта създават условия за различни хронични заболявания, които водят до преждевременно стареене. Тялото сигнализира за персистиращо възпаление чрез повишени нива на CRP, тъй като това състояние води до увреждане на тъканите, което скъсява продължителността на живота.

Изследванията показват, че хората, които имат повишаващи се или устойчиви високи нива на CRP, са склонни да развиват влошени физически способности и когнитивен спад в напреднала възраст. Развитието на успешно стареене става по-малко вероятно, когато нивата на CRP показват дори леко повишение. Практиката за контролиране на възпалението чрез диета, управление на стреса и физически упражнения помага за поддържане на ниски нива на CRP, което насърчава както здравето при стареене, така и удължава продължителността на живота.

Инсулин на гладно

Инсулиновият тест на гладно определя концентрацията на инсулин в кръвта ви, след като не сте яли в продължение на няколко часа. Хормонът инсулин регулира нивата на кръвната захар, като същевременно поддържа правилната метаболитна функция.

Хората с нива на инсулин на гладно между 2,6 и 5 μIU/mL показват по-добра инсулинова чувствителност, което ги предпазва от диабет, сърдечни заболявания, рак и влошаване на мозъка. Изследванията показват, че нивата на инсулин на гладно над нормалните граници водят до множество рискове от хронични заболявания и намалена продължителност на живота. Комбинацията от балансирана диета с периодично гладуване, контрол на теглото и редовни упражнения ще ви помогне да поддържате ниски нива на инсулин на гладно, което насърчава удължаване на живота и по-добро здраве.