Кой е най-добрият начин за накисване на семена от чиа - във вода или мляко

Когато смесвате семена от чиа с кисело мляко, не само се възползвате от фибрите, но и въвеждате пробиотици – по същество „добри“ бактерии, които поддържат храносмилателното здраве.

Семена от чиа - как влияят на кръвната захар

Семената от чиа набраха популярност в здравната общност през последните няколко години, благодарение на впечатляващия си хранителен профил и безбройните ползи за здравето. Тези малки семена са богати на фибри, омега-3 мастни киселини, протеини и антиоксиданти. Когато са хидратирани, те могат да абсорбират до 12 пъти теглото си във вода, създавайки гелообразно вещество. Високото съдържание на фибри в семената от чиа може да помогне на храносмилането, да насърчи чувството за ситост и да подпомогне здравето на сърцето чрез намаляване на нивата на холестерола. Освен това, семената от чиа съдържат омега-3 мастни киселини, които могат да подобрят когнитивната функция и да намалят възпалението.

Семената от чиа обикновено се консумират след като са били накиснати. Обикновено за накисване на семената от чиа се използва вода или кисело мляко. Малко хора знаят, че методът на накисване може да промени хранителния им профил и единият може да предложи повече ползи от другия. Продължете да четете, за да разберете как.

Трябва ли да накисвате семена от чиа във вода или кисело мляко? Експерт разкрива

Във видео в Instagram, д-р Саураб Сети, известен като лекаря по чревни болести, гастроентеролог в САЩ, сподели разликите между двамата.

Когато се накисва във вода:

Семената от чиа са богати на хранителни вещества и осигуряват множество ползи. Според експерта, когато накиснете семената от чиа във вода, получавате основно фибри и хидратация, които са чудесни за тялото. Експертът обаче набляга на комбинирането им с кисело мляко.

Когато се накисва в кисело мляко:

„Когато ги комбинирате с кисело мляко, това се превръща в истинска сила за здравето на червата“, каза д-р Сети.

„Фибрите в чиата подхранват чревните бактерии, а киселото мляко добавя пробиотици, самите добри бактерии“, които подпомагат храносмилателното здраве.

Семената от чай с кисело мляко са перфектна комбинация от пребиотици и пробиотици, които работят заедно за подобряване на чревната микробиота.

Тази синергия може да доведе до повишено производство на „късоверижни мастни киселини като бутират, които намаляват възпалението и укрепват чревната лигавица“, добави той.

Освен това, „киселото мляко ви дава протеини и здравословни мазнини“

„Изследванията показват, че хората, които ядат повече кисело мляко, са склонни да имат по-нисък риск от рак на дебелото черво. С допълнителните фибри от чиа, вие осигурявате на дебелото черво допълнителна защита“, добави той.

В заключение, мощната комбинация от семена от чиа и кисело мляко не само поддържа храносмилателното здраве чрез впечатляващ прием на фибри и пробиотици, но също така помага за намаляване на възпалението и подобряване на цялостното здраве на червата.

За допълнителна хранителна стойност, добавете пресни нарязани плодове и ядки към вашия пудинг с кисело мляко и чиа и се насладете като вкусна и питателна закуска, която подхранва както тялото, така и червата ви.

Ако се чудите колко супени лъжици семена от чиа трябва да консумирате на ден, ето отговора.